Le verdict du tribunal de première instance de Dixinn annulant l’exclusion de Bah Oury de l’UFDG a été le principal sujet abordé ce samedi 4 mars lors de l’assemblée générale du parti tenue à Yembeya, dans la commune de Ratoma.

Pour le vice-président de l’UFDG chargé des affaires sociales et juridiques, le Dr Fodé Oussou Fofana, cette décision du tribunal de Dixinn n’émane pas de lui : « M. Bah Oury, ancien vice-président de l’UFDG a dit à qui veut l’entendre il y a quelques jours que son ami, son frère, son confident monsieur le président Alpha Condé avait décidé de lui donner raison dans le procès qui l’oppose à l’UFDG. La justice vient de prouver qu’elle encore sous ordre. »

Mamadou Barry, qui avait lui aussi été exclu du parti, avait porté plainte au tribunal de Dixinn. Mais contrairement à Bah Oury, il a perdu le procès et a décidé de ne pas faire appel. Fodé Oussou soutient que si Bah Oury a eu raison au tribunal c’est parce que le juge n’a pas été indépendant : «La justice vient de prouver que quand vous n’avez pas de relations, vous n’êtes ami à M. Alpha Condé la justice va s’appliquer à vous. Nous avons exclu M. Mamadou Barry. Le dossier s’est retrouvé au tribunal de Dixinn. Puisque celui-ci n’a pas de deal avec M. Alpha Condé et son gouvernement ils lui ont dit qu’il n’a pas raison. Ils lui ont dit qu’un parti politique est une association libre. Le tribunal lui a dit qu’en tant que justice, il ne pas l’imposer au parti. Le même juge, au niveau du même tribunal, pour les mêmes causes, décide d’annuler, sans raison, l’exclusion de M. Bah Oury. C’est ridicule. Ça fait honte. »

Ce verdict, dit-il, révèle les raisons de la grâce de Bah Oury que lui a accordée le 31 décembre 2015 : « Mais l’avantage de ça, c’est que ceux qui avaient des doutes ou qui ne connaissaient pas pourquoi M. Bah Oury a changé, pourquoi il est venu en Guinée, le savent maintenant. Il y a eu deux Bah Oury. Bah Oury qui était là, qui était un lion, qui n’aimait pas M. Alpha Condé, qui est parti en France. Et Bah Oury, l’agneau qui est arrivé, l’ami, le confident de M. Alpha Condé. On s’est posé la question comment se fait-il qu’il y ait une attaque chez le chef de l’Etat et que Bah Oury soit désigné comme étant le commanditaire de cette attaque. M. Alpha Condé, sans rien dire à personne, prend la décision de gracier M. Bah Oury. Mais en attendant, Fatou Badiar et AOB sont en prison. Celui qui est le commanditaire est libre et M. Alpha Condé ne nous dit pas pourquoi il est libre. Je vais vous dire c’est quoi le deal. C’est que, M. Bah Oury a dit à M. Alpha Condé que l’UFDG lui appartient. Il lui a dit que s’il le gracie il va rentrer en Guinée reprendre son parti, le déstabiliser, le casser complètement et l’empêcher de l’amerder. Voici pourquoi M. Bah Oury est revenu en Guinée. »

Puis il revient sur la façon dont Bah Oury a été exclu de l’UFDG : « Puisqu’il est vice-président, le président seul peut prendre la décision de l’exclure. C’est écrit dans nos textes. C’est le bureau exécutif qui l’a exclu. Nous avons fait un procès-verbal dans lequel on a demandé à chaque membre du bureau exécutif de se prononcer. On leur a demandé est-ce qu’ils veulent qu’on suspende Bah Oury, qu’on le radie ? Chacun a voté selon son ultime conviction. On n’a obligé personne. 348 ont demandé à ce que M. Bah Oury soit exclu. »

Poursuivant, il persiste et signe que l’ancien exilé de France ne sera pas réintégré au sein de l’UFDG : « Personne ne peut ramener M. Bah Oury à l’UFDG. Personne ne peut le ramener. Ne parlez plus de ça pour l’amour de Dieu. Oubliez son cas. Sortez ça de votre esprit. Il n’est plus avec nous. »

Nommer Bah Oury à la tête du RPG Arc-en-ciel, c’est que demande le vice-président de l’UFDG : « Je demande à M. Alpha Condé que s’il veut le nommer ministre qu’il le fasse. S’il ne veut pas le nommer, mais comme le RPG Arc-en-ciel n’a pas de président en ce moment il n’a qu’à mettre Bah Oury à la tête du RPG Arc-en-ciel. Nous ne voulons plus de lui aujourd’hui, nous ne voulons plus de lui demain. L’ami de ton ami c’est ton ami et l’ami de ton ennemi c’est ton ennemi. Alpha Condé et Bah Oury sont devenus de même père et de même mère. Nous ne voulons d’Alpha, nous ne voulons pas de Bah Oury. »

Pour l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), la page Bah Oury est tournée définitivement.