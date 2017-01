Invité à la finale d’un tournoi de football doté du trophée Hadja Halimatou Dalein Diallo (épouse de Céllou Dalein Diallo) le weekend dernier dans la sous-préfecture de Popodara à 18 kilomètres de Labé centre, le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana, en a profité pour déverser sa colère sur les représentants de la tutelle dans nos différentes collectivités.

Dans son discours de circonstance au stade sous-préfectoral de Popodara, Fode Oussou Fofana a tenu à mettre en garde les administrateurs qui selon lui ont tendance à mélanger les pédales. « Il y a certain qui tiennent des discours pour dire qu’il faut absolument, puisque Dieu a fait qu'Alpha Condé est président, il faut que Labé accepte Alpha Condé. Il y a certain qui dise que si vous n’acceptez pas Alpha Condé, Labé ne va pas se développer. Je vais vous dire que cela est un mensonge. Le gouvernement a l’obligation de travailler, c’est son rôle. Maintenant, c’est fini ; un préfet, un gouverneur, un sous-préfet ; s’il se comporte comme préfet et gouverneur respectez- le. Si un gouverneur ou un préfet porte la tenue du RPG arc-en-ciel, il ne mérite ni respect, ni considération ; chassez- le. Ils sont là ils n’ont pas le droit de faire de la politique. Quand un gouverneur fait la politique du RPG arc-en-ciel, il ne mérite ni respect, ni considération, il n’a pas sa place ici » a-t-il laissé entendre sous l’ovation du public venue massivement assister à l’événement.

Et de poursuivre : « allez rencontrer les militants du RPG arc-en-ciel, expliquez leur que la vérité c’est ici. Les militants du RPG arc-en-ciel sont déçus de monsieur Alpha Condé. Ce que je vous demande, je le dis à haute et intelligible voix ; un gouverneur est un gouverneur, il est là pour Labé il n’est pas là pour un parti politique. Un préfet n’est pas là pour un parti politique. Si le gouverneur porte la tenue du RPG arc-en-ciel et commence à dire des prières pour Alpha Condé dans les mosquées, il ne mérite pas respect et considération », insiste docteur Oussou Fofana.

À l'occasion, le vice-président de l’UFDG était entre autres avec l’honorable Ousmane Gaoual et beaucoup d’autres cadres et députés du parti de Cellou Dalein Diallo; tous venus rehausser de par leur présence à la finale doté du trophée Hadja Halimatou Dalein Diallo à Popodara. Popodara, une sous-préfecture considérée dernièrement par plusieurs responsables du parti au pouvoir comme une localité acquise par le RPG arc-en-ciel.

C’est ainsi pour prouver à la face du monde que cette hypothèse ne tient pas la route, que l’union des forces démocratiques de Guinée s’est prêtée à une véritable démonstration de force ce vendredi 22 janvier 2016 à Popodara ou une foule compacte s’est massivement mobilisée pour donner à l’événement un éclat particulier.