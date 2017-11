Fin de l’information judiciaire sur le dossier du 28 septembre: les associations de Droits de l’Homme s’en réjouissent

FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme), OGDH (Organisation Guinéenne de défense des Droits de l’Homme et du citoyen), MDT (Mêmes Droits pour Tous) et AVIPA (Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009), ont annoncé ce mardi 7 novembre 2017, que la fin de l’information judiciaire du massacre du 28 septembre s’ouvre enfin la voie à un procès.

Dans leur communiqué conjoint, ces associations des droits de l’Homme ont déclaré que les trois juges d’instruction chargés de l’enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry ont notifié aux parties la fin de l’information judiciaire.

L’ouverture d’un procès étant désormais possible, les organisations qui accompagneront et représenteront les victimes au procès, ont demandé le renvoi des 14 présumés responsables, dont l’ex Chef de la Junte Moussa Dadis Camara, devant le Tribunal de Dixinn afin de permettre l’ouverture d’un procès dès 2018.

Toutefois, elles ont rappelé que le 28 septembre 2009, la répression d’un meeting des « Forces Vives » au Grand Stade de Conakry faisait plus de 156 morts et des dizaines de personnes toujours portées disparues. Plus d’une centaine de femmes avaient été violées.

Et elles estiment que près de huit ans après l’ouverture de l’information judiciaire, la fin ouvrira la voie à un procès.

«Nos avocats ont remis hier aux juges d’instructions leurs observations finales, à travers un document d’une centaine de pages synthétisant 8 années d’enquêtes et sollicitant le renvoi des 14 présumés responsables visés par l’instruction devant la Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Dixinn. Une fois la procédure mise à la disposition des parties pendant 72h, elle sera transmise au parquet de Dixinn qui prendra ses réquisitions définitives», ont-elles ajouté.

« Pendant près de 8 années, nos organisations et leurs avocats ont travaillé sans relâche pour nourrir le dossier d’instruction et accompagner le plus grand nombre de victimes. Cette nouvelle étape dans la procédure constitue une première victoire car elle permet l’ouverture prochaine d’un procès » souligne Dimitris Cristopoulos. Président de la FIDH.

Depuis que la FIDH, l’OGDH et l’AVIPA se sont constituées parties civiles à la procédure en mai 2010, près de 450 victimes ont été accompagnées par nos organisations. Les avocats du Groupe d’Action Judiciaire (GAJ) de la FIDH ont également participé aux enquêtes, à travers des demandes d’actes et la transmission d’informations.

« Avec la tenue de ce procès, L’État guinéen aura la possibilité de mettre fin à des décennies de culture de l’impunité et de violences politiques », observe Asmaou Diallo, présidente de l’AVIPA.

Il est à présent urgent que le gouvernement guinéen s’attelle à l’organisation de ce procès hautement historique et symbolique pour la Guinée. Les fonctions qu’ont occupées les inculpés, le nombre de victimes et le degré de médiatisation, constituent d’importants défis qui imposent une organisation logistique appropriée en amont du procès, afin que soit assurée la sécurité de tous les participants et qu’une place centrale soit accordée aux victimes constituées parties civiles.

« Nous félicitant de la fin de l’information judiciaire, nous appelons désormais les autorités politiques guinéennes à donner à la justice tous les moyens nécessaires pour organiser en 2018 ce procès tant attendu » affirme Abdoul Gadiry Diallo, président de l’OGDH.