D’entrée de jeu, il faut dire que l’intersyndicale SLEG-FSPE était dans sa plus grande légitimité. La preuve est que le gouvernement a cédé à la dernière minute. Il était tard et difficile de freiner et de maîtriser un train qui voulait faire des embardées dans tous les sens. On ne peut même pas leur reprocher du manque d’empressement d’annoncer la levée de la grève, puisque dès le lundi matin, le mouvement s’était déclenché automatiquement. Peut-être que la manière de communiquer du gouvernement a été pour quelque chose, peut-être que le retard dans la communication des leaders syndicaux en a été aussi pour quelque chose dans une situation explosive que les deux parties n’avaient pas nécessairement mesuré à sa vraie valeur.

L’impétuosité de la foule a été telle que l’armée a été déployée à certains endroits pour venir en renfort à la gendarmerie et à la police, submergées.

On vient de se rendre compte que les Guinéens n’ont plus peur des balles, comme ceux qui vont se noyer volontairement en Méditerranée. Depuis l’ouverture de ce pays à la démocratie et au multipartisme en 1991 jusqu’à nos jours, le nombre de morts, tués par balle, dépasse toutes les exécutions publiques ou dans l’ombre du temps de la Révolution.

Si des centaines de familles ont pleuré sous la Révolution dans un contexte difficile, ce sont des milliers de familles qui pleurent depuis sa chute, c’est-à-dire depuis l’ouverture démocratique. Les familles des 7 morts de cette semaine sont de trop.

Les 5 morts du Lundi à déplorer peuvent être mis sur le compte de la négociation qui a trop tiré en longueur, mais les 2 autres du mardi doivent être mis sur le compte de la rébellion syndicale. Le tout se résume dans la cacophonie au sein de toutes les centrales syndicales. Les leaders sont taxés de corrompus pour peu qu’ils cèdent dans les négociations, il n’y a négociation que s’il y a transaction, sinon c’est une imposition.

Les syndicats n’ont pas cette vocation, encore moins cette prérogative. Certains syndicalistes à la base manquent visiblement de formation dans un pays où les grèves sont souvent prises en otage par les casseurs en manque d’activité.

Les conséquences de la navigation à vue et la politique de l’autruche ne paient pas. On vient de le voir. C’est un retour plus douloureux à la case départ. Il faut changer le fusil d’épaule, au lieu d’accuser l’opposition qui, soit dit en passant, n’a absolument rien à voir dans cette affaire. Elle n’avait aucun intérêt et les syndicats ne voulaient pas que leur mouvement soit qualifié de revendications politiques.

Ils n’ont jamais demandé la lune au gouvernement et dans cette tragédie, toutes les revendications sont légitimes depuis l’affaire des contractuels jusqu’à cette grille à polémique.

Enfin, il ne sert à rien que les militants des différents partis politiques en rajoutent sur toutes les radios pour jeter de l’huile sur le feu pour défendre l’indéfendable ou noyer le poisson. La situation est assez compliquée et grave pour jouer avec le feu.