Fiche A des pensionnés: les retraités de Kindia n’en veulent pas

Cette sollicitation, les pensionnés l’ont fait savoir le mardi dernier au cours d’un entretien qu’ils ont eu avec une mission conduite par le Directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des agents de l’Etat.

Une mission qui vise à les rencontrer afin de comprendre comment ces agents fonctionnaires retraités de l’Etat sont traités par les services de pension lors des paiements de s’enquérir des éventuelles difficultés auxquelles ils sont confrontés en vue de trouver une solution idoine.

La retraite comme son nom l’indique n’est nullement une punition, c’est une juste récompense des loyaux services rendus à la nation. Ce qui veut dire que cette couche vulnérable de troisième âge a droit à une vie décente, a rappelé le porte-parole des retraités de Kindia.

«Ma visite s’inscrit dans le cadre des missions tournantes que nous avons initiées à la Direction générale. Nous avons déjà fait les 5 communes de la capitale. En fait l’objectif, c’est de venir voir comment les retraités sont accueilli, comment ils sont payés et quelles sont les difficultés que les retraités rencontrent dans le cadre de ce payement et si possible apporter les mesures correctives », a fait remarquer Mohamed Lamine Coumbassa, Directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance sociale des agents de l’Etat.

Au cours de cet entretien, le porte-parole des retraités a apprécié le bien-fondé de la mise en place de la caisse nationale de prévoyance sociale et l’intérêt que suscite le recensement biométrique réalisé à 95% à Kindia avant de souligner tout de même quelques contraintes.

«Le manque de fiche A et l’arrêt de concession pour certains retraités et veuves, le retard abusif dans le traitement des dossiers de réversion, la division des pensions. Ce qui avait provoqué plusieurs déplacements mais aussi, cela occasionné un mélange de dossiers au niveau des archives en rendant ainsi impossible toute recherche», a dénoncé Fodé ‘’Fontaine’’ Camara, le Porte-parole des retraités de Kindia avant de poursuivre : «…notre slogan est ceci : ‘’hier on était comme vous et demain vous serez comme nous. La retraite n’est pas une galère ni une punition, c’est une juste une récompense des loyaux services rendus à la nation. Ce qui démontre que cette couche vulnérable de 3ème âge a droit à une vie descente.»

S’agissant de la réversion du minimum, ces agents fonctionnaires de l’Etat qui ont fait valoir leur droit à la retraite demandent l’exclusion pure et simple de la fiche A du dossier des pensionnaires.