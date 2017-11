Fiasco de la campagne agricole 2017 dans la région de Kankan: à qui la faute ?

La campagne agricole 2017 a été fiasco dans plusieurs localités de la région administrative de Kankan. Dans cette situation désastreuse, les paysans accusent la mauvaise qualité des engrais fournis par les autorités et celles-ci à leur tour, mettent en cause la faible pluviométrie ayant prévalu cette année. Pour essayer de comprendre les causes de cette situation, nous nous sommes rendus auprès des paysans dans les préfectures de Kouroussa, Siguiri, Mandiana et Kankan.

L’agriculture est, en effet, l’un des secteurs prioritaires du gouvernement du professeur Alpha Condé. Si durant les six dernières années, cette campagne a connu un certain essor grâce aux subventions massives accordées par l’Etat aux paysans, force est de constater que cette année, elle marque le pas.

Pour certains paysans, l’utilisation d’un nouvel engrais différent de celui utilisé lors des précédentes campagnes agricoles, en serait la cause.

«L’engrais que nous avons reçu cette année est à l’origine de l’échec de nos récoltes. Nous demandons au gouvernement de revenir à l’ancienne qualité d’engrais qu’il nous fournissait », a déclaré Karim Doumbouya, un paysan de la sous-préfecture de Norassoba dans la préfecture de Siguiri.

« Le peu de pluies qu’il y a eu, pouvait servir à une bonne récolte. Mais, l’engrais qui est venu cette fois-ci, au lieu d’éviter le désastre, a plutôt détruit nos cultures et en plus les mauvaises herbes ont envahi nos cultures. J’ai été surpris quand, ils m’ont fait croire que c’est de l’urée et non le NPK qu’allait nous fournir », affirme, désemparé, Toumany Camara, un autre cultivateur à Barakalê dans la préfecture de Mandiana.

C’est le même cri de désarroi chez Kémo Sékou, cet autre riziculteur que nous avons rencontré dans son champ à Koumana, une sous-préfecture de Kouroussa.

« Mon champ fait plus de 40 hectares, mais rien n’y pourra être récolté cette année à cause de la mauvaise qualité de l’engrais. S’il y avait à choisir entre l’engrais des années précédentes et celui de cette année, de loin je prendrais le premier. C’est vrai que s’il n’y a pas de pluies abondantes, les cultures ne donneront rien, mais la mauvaise qualité de l’engrais a fait que les cultures ne poussent même pas et meurent à petit feu », s’est-il plaint.

Donc d’un point de vue largement partagé chez les paysans rencontrés, le changement de fournisseur d’engrais à été une fatal pour cette campagne agricole 2017. Même si la moyenne à été frappée par une attaque des insectes mildou.

Une hypothèse que Mamadou Kouraba, un technicien agricole semble ne pas écarter.

Pour lui, ce problème de résultat peut-être dû à la qualité de l’engrais qui vient. Car, affirme-t-il, s’il n’y a pas d’analyses pour connaître si le sol est ou non compatible à l’engrais, il y aura forcément des problèmes.

Un avis qui est nuancé par le Directeur préfectoral de l’agriculture de Siguiri pour qui, il est difficile de faire la part entre l’engrais de la société TOGUNA qui fournissait pendant ces dernières années et celui des marocains qui est actuellement la cible de toutes les attaques.

« Avant, c’est la société TOGUNA qui nous ravitaillait, mais cette année, l’engrais vient du Maroc. Il m’est difficile d’établir une différence entre ces deux. Seul le service national du sol (SENASOL) peut faire une telle analyse et tirer une conclusion. Si les paysans disent que l’engrais est d’une mauvaise qualité, nous nous apprécions par rapport à la pluviométrie car, il ya eu des écarts de plus de 12 jours sans pluies », a fait savoir Abdoulaye Magassouba, Directeur préfectoral de l’agriculture de Siguiri.

Devant cette situation préoccupante, deux questions taraudent tous les esprits présentement à savoir, l’engrais tant incriminé et décrié par les paysans a-t-il été analysé par un laboratoire guinéen? Et l’autre interrogation consiste à savoir où est passée Toguna Guinée, la première usine de fabrication d’engrais sur le territoire guinéen?

Face à ces interrogations, le directeur du service national des sols (SENASOL) évoque pour sa part le manque d’encadrement des paysans et le dysfonctionnement de certains services techniques du département en charge de l’Agriculture. « Cette année, la plupart des services techniques n’ont pas réellement fonctionné », confie Yaya Camara.

Le ministre de l’Agriculture par intérim et ministre et Secrétaire général de la Présidence Kiridi Bangoura a, quant à lui, botté à la touche toutes ces accusations des paysans sur la mauvaise qualité de cet engrais provenant du Maroc. C’était lors d’une de ses sorties dans l’émission les ‘’GG’’ de nos confrère de la radio espace.

« Il y’a deux laboratoires mobiles qui ont été amenés par les marocains pour faire la cartographie de nos sols. Et les paysans ont certainement mal utilisés l’engrais », estime le ministre d’Etat Kiridi Bangoura.

Cent mille tonnes, c’est la quantité d’engrais mise à la disposition des paysans cette année. Enorme pour un pays qui peine à utiliser 20.000 tonnes par an.

Même si les autorités nient le fiasco.

Il faut retenir que l’inauguration de la société TOGUNA à été appréciée par le chef de L’Etat, car il voyait dans l’installation de cette usine un ouf de soulagement pour les paysans et le secteur agricole guinéen. Actuellement elle est menacée de disparition.

Par ailleurs, les laboratoires mobiles des marocains ont ils donnés des résultats fiables aux autorités guinéennes ou bien il s’agit d’une opération tape-à-l’œil ?

Faut-il enfin souligner que l’Etat guinéen avait signé en février 2017 un partenariat avec le royaume Chérifien du Maroc à travers l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), une société anonyme pour 100. 000 tonnes d’engrais dont 20 mille tonnes ont été gracieusement offertes à la Guinée.

En dépit de nos nombreuses tentatives, nous n’avons pas pu obtenir la valeur marchande de ce contrat entre l’Office Chérifien des Phosphates et l’Etat guinéen.