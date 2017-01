La nuit de la Saint-Sylvestre ou réveillon du nouvel an constitue, pour les services de sécurité routière, une étape nodale à franchir dans le processus de gestion de la circulation.

C’est la période où les statistiques d’accidents sont susceptibles de monter en flèche. La très grande affluence d’usagers, qui se retrouvent au même moment sur le réseau routier pour un temps limité, dans un espace circonscrit aux besoins de la fête, perturbe la quiétude habituelle de la circulation. Ce phénomène est vécu presque à l’identique dans tous les pays à travers le monde. Partout, les rues et les lieux de réjouissance se remplissent et…débordent même quelquefois. Les comportements à risque de certains usagers s’éveillent, stimulés par le trop-plein de joie débridée ou l’usage abusif d’alcool ou de stupéfiants.

Pour les autorités, l’alerte est aussitôt activée. Il faut gérer la situation par la mise en œuvre de stratégies adéquates. La mobilisation effective d’un important effectif de forces de l’ordre s’inscrit dans cette dynamique.

A Conakry, le dispositif mis en place jusqu’au 1er janvier 2017 inclusivement, a assez bien fonctionné. A l’heure du bilan, la Direction Centrale de la sécurité Routière annonce 09 cas d’accidents contre 11 en 2015. La situation par commissariat spécial de sécurité routière est la suivante :

Kaloum : zéro accident

Matam : zéro accident

Sonfonia : zéro accident

Dixinn : 01 accident de moto avec dégâts matériels importants

Bambéto : 05 accidents :

– 02 survenus la nuit du 31décembre (moto avec dégâts matériels légers et automobile avec 02 blessés graves et des dégâts matériels importants)

-03 enregistrés le 1er janvier et qui ont impliqué des automobiles. Bilan : 02 blessés graves et des dégâts matériels importants

Matoto : 02 cas d’accidents de voiture avec 01 blessé léger et dégâts matériels importants pour le premier et 01 blessé grave et dégâts matériels importants pour le second

Enta : 01 accident de voiture avec dégâts matériels importants

Total :

Accidents : 09 ;

Morts : 00;

Blessés graves : 05 ;

Dégâts matériels importants : 08 ;

Véhicules en cause : Auto 07 et Moto 02

Les dispositions prises pour garantir la sécurité des usagers pendant les fêtes de fin d’année à Conakry ont été dupliquées à l’intérieur du pays. Dans les centres urbains où cette mesure a été effective, les résultats obtenus montrent toute l’urgence qu’il y a à renforcer la prévention routière à l’échelle nationale, surtout avec le développement fulgurant du transport par moto taxi, qui constitue à ce jour une activité à haut risque d’accident.

Mamou : 03 accidents dont un mortel (moto contre piéton). Les deux autres sont des accidents moto contre moto avec deux blessés graves.

Labé : 01 accident de moto fait un mort

Siguiri : 02 accidents de moto avec dégâts matériels légers

Guéckédou : 02 accidents de moto avec dégâts matériels légers

Total :

Accidents : 08 ;

Morts : 02 ;

Blessés graves : 02 ;

Véhicules en cause :

Moto : 08 ;

Auto : 00

Pour le Directeur Central de la Sécurité Routière, « le nombre d’accidents est en baisse comparativement à l’année dernière, mais la satisfaction de notre département aurait été plus grande s’il n’y avait pas eu ces cas tristes et regrettables de morts enregistrés à l’intérieur du pays, notamment à Mamou et à Labé. Nos autorités attachent beaucoup de prix à la préservation de la vie des citoyens sur la route et cet objectif essentiel, nous tenons à l’atteindre et à le garantir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances»

Revenant sur les causes des accidents survenus à Conakry, il dira que deux d’entre eux, (Dixinn et Enta), sont des cas fortuits : « le cas fortuit est évoqué lorsqu’ un conducteur perd subitement le contrôle de son véhicule pour se renverser sur le bas-côté de la route. Sauf pour les cas rarissimes de mort subite au volant, nos enquêtes ont toujours conclu à la responsabilité pleine et entière de l’homme. Même quand c’est d’un incident technique qu’il s’agit, l’homme est toujours interpellé pour n’avoir pas correctement entretenu ou réparé son véhicule. Pendant les fêtes de fin d’année, les causes de sortie de route s’expliquent généralement par l’excès de vitesse, le manque de maitrise, les incidents techniques, la fatigue, le sommeil, l’alcool ou la drogue.

A la question de savoir s’il n’y a pas d’autres infractions répertoriées par ses services durant cette période, le commissaire Hamidou Babacar Sarr a une lecture très fournie sur le sujet : «retenez que pendant les fêtes, les usagers ne se débarrassent pas d’emblée des infractions qu’ils ont l’habitude de commettre au quotidien dans la circulation. Par exemple, l’usage du téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité ou du casque protecteur, la circulation à gauche, l’ arrêt ou le stationnement gênant ou dangereux, la circulation en double ou triple file, la circulation en sens interdit, l’engagement sans précaution, le non-respect des règles de priorité, la circulation sans phares ou avec un seul, du côté droit, le dépassement dangereux, l’ouverture des portières côté circulation, etc. La seule différence est que pendant ces fêtes, ces infractions habituelles ont tendance à être plus graves de conséquences, vu l’excitation ou l’euphorie qui s’empare de la grande majorité des usagers dont la vigilance et le souci de sécurité s’amenuisent ou se relâchent. A ce moment la situation est à haut risque, il suffit d’un rien pour qu’il y ait accident.»

La Direction Centrale de la Sécurité Routière se préoccupe du maintien de la tendance à la baisse des accidents. Pour ce faire, une analyse parfaite de la circulation s’impose. «Nous allons tirer les leçons de toute cette situation pour encore mieux réagir et améliorer les résultats. Nous avons déjà noté qu’à ce jour, la majorité des accidents à l’intérieur du pays sont le fait des motocyclistes, notamment les taxi-motos», indique Hamidou Babacar Sarr. « Pour atteindre nos objectifs, nous comptons sur nos autorités dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Mais aussi nous devons compter sur l’ensemble des citoyens qui doivent accepter d’améliorer leur comportement sur la route. Ils sont les premiers concernés par tout ce que nous faisons. Leur engagement à nos côtés nous facilite grandement la tâche. Les accidents sont un vrai fléau pour notre pays. Ils tuent des gens, surtout les bras valides, ils blessent d’autres et les rendent infirmes, ils détruisent les biens et entrainent la pauvreté, ils causent du retard et compromettent le développement. Pour toutes ces raisons, chacun doit se sentir concerné dans cette lutte et agir auprès des autres pour les sensibiliser : les parents et la famille, les imams, les prêtres et les fidèles, les autorités et les citoyens, les leaders politiques et les militants, les maîtres et les élèves, etc. Nous lançons un appel à tous et souhaitons une bonne année, sans accident à tous les usagers de la route de notre pays.»

Le renforcement de la sécurité routière reste un objectif fondamental que les autorités doivent se préoccuper d’inscrire dans les priorités. Face à la tendance à la baisse des accidents, saluée par tous, le piège de l’autosatisfaction souvent inhibitrice de volonté de poursuite des efforts, guette l’ensemble des acteurs.

La circulation routière s’inscrit dans une dynamique qui évolue chaque jour. Il faut en tenir compte dans l’élaboration de la politique de gestion de cette problématique. Beaucoup d’efforts restent à faire au regard des insuffisances évidentes que l’on observe encore dans la circulation. Le non-respect du code de la route, le comportement anarchique et le manque de formation des usagers, l’impunité, l’état des infrastructures et du parc automobile, le phénomène de motos-taxis et ses corollaires, sont entre autres, autant de défis à relever.