Les organisateurs du FRISTIVAL, acronyme du festival de Fria, ont animé ce lundi 26 décembre un point de presse pour présenter ce grandiose événement culturel qui fait vibrer la Cité de l’alumine depuis le 22 décembre. C’est le siège de la mairie qui a servi de cadre audit point de presse.

A l’entame de son exposé, le président du FRISTIVAL, Macka Traoré a tenu à rappeler que ce concept constitue un rêve de gosse qu’il caressait depuis à bas âge (depuis qu’il avait 9 ans).

Le FRISTIVAL qui est un événement dont l’objectif est de permettre à Fria de renaître de ses cendres, a failli ne pas voir le jour à cause d’un manque de moyens financiers et de partenaire, choses pourtant indispensable pour sa mise en œuvre, a indiqué son concepteur, notre confrère Macka Traoré.

‘’Faute de partenaire, de moyens financiers, ce festival a failli ne pas voir le jour. Mais grâce à des proches, aux collaborateurs et à de nombreuses autres bonnes volontés, nous avons pu mobiliser ce qu’il fallait pour la tenue de cette première édition du FRISTIVAL’’, a confié Macka Traoré avant de préciser que le FRISTIVAL qui a débuté le 22 décembre se poursuivra jusqu'au 29 décembre.

‘’Durant les huit jours de ce festival, de nombreuses activités seront organisées. En plus de la foire artisanale, il y aura, entre autres, une formation en danse et chorégraphie, un atelier de formation et de création, la comedy day, le children day, le folklore’’, a annoncé Macka Traoré comme programme du FRISTIVAL qui sera bouclé en apothéose par un concert géant.

Pour la réussite de cet événement, plus de 200 producteurs ont fait le déplacement. Plusieurs artistes de renommée internationale, se succéderont sur le podium pour égayer la cité de l'alumine qui n'a pas connu de festivités de fin d'année depuis la fermeture de l'usine.

Par ailleurs, l'initiateur du FRISTIVAL Macka Traoré qui est aussi le président de l’ONG Fria Relève-Toi, a mis ces instants à profit pour exprimer sa gratitude à l’endroit des volontaires de Fria qui se sont impliqués corps et âme pour redonner le sourire à la laborieuse population de Fria. Idem que les artistes et journalistes qui ont accepté de l'accompagner de façon désintéressée.

Pour terminer, Macka Traoré a annoncé l’organisation au mois d'avril prochain d’une foire de dimension internationale à Fria.

Étaient présents à ce point de presse du FRISTIVAL, Khalifa Gassama Diaby, le ministre de la Citoyenneté, Hadja Gnalén Condé, préfète de Fria, Amara Traoré, président de la délégation spéciale de la commune urbaine, Aboubacar Makhissa Camara, Directeur national des impôts….