A la veille des fêtes de fin d’année, les responsables de la police routière de N’Zérékoré viennent de prendre un certain nombre de mesures pour limiter les accidents de la circulation.

Les fêtes de fin d’année sont très souvent des occasions au cours desquelles l’on assiste à une flambée d’accidents un peu partout à travers le pays. A N’Zérékoré, les responsables du commissariat spécial de police comptent limiter les dégâts. Selon Michel Roger Bangoura, commissaire spécial de police routière, plusieurs dispositions ont été prises notamment l’interdiction de la circulation des gros camions et des citernes.

«Nous avons adressé une lettre aux différents syndicats des transporteurs et au directeur du dépôt des hydrocarbures. Tout cela pour limiter les cas d’accidents de la circulation routière pendant les festivités de fin d’année parce que ce sont ces structures qui regorgent des véhicules à haut risque. C’est-à-dire des gros camions transportant des marchandises et des camions citernes. Ils doivent arrêter leur passage au niveau du rond-point du marché central qui est le point de convergence de beaucoup de personnes. Ensuite, nous avons essayé de définir les heures et les itinéraires à suivre par ces gros camions. Nous avons aussi pensé à sensibiliser les conducteurs de taxi-moto à assurer leur propre sécurité avant nous », a indiqué Michel Roger Bangoura, le commissaire spécial de police routière de N’Zérékoré.

Poursuivant, il annonce également que des agents de police seront déployés dans tous les carrefours ainsi qu’aux abords des grands centres de loisirs de la préfecture sans pour autant définir le nombre exact d’éléments à déployer.

«Avec la collaboration du commissariat central nous avons aussi envisagé de déployer des agents sur le terrain. Le programme est déjà établi et à chaque grand carrefour, nous allons poster des agents ainsi qu’aux grands lieux de rencontres notamment les boîtes de nuit les plus convoitées pour essayer de suivre le mouvement de personnes et d’engins roulant », précise t-il.

Pendant les fêtes de fin d’année, ils sont nombreux des gens qui se livrent à la consommation abusive d’alcool. Pour ce cas, la police annonce qu’elle donnera des instructions à ses agents pour arrêter toute personne qui serait au volant en état d’ébriété.

«Toute personne appréhender dans un état d’ébriété et derrière le volant sera arrêté sans violence. C’est pour leur propre sécurité », martèle le commissaire Bangoura qui invite par ailleurs les populations à beaucoup plus de responsabilité pendant ces fêtes de fin d’année.