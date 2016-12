«Au titre des précautions prises par la sécurité routière de Labé pour éviter des accidents de la circulation, on a déjà récensé des carrefours où on a posté des agents qui ont reçu des consignes précises pour que le travail soit bien fait », a déclaré le Commandant Tidiane Sanoh, le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé.

Les agents de la sécurité routière seront dans les carrefours recensés dès ce samedi 24 décembre , poursuit Tidiane Sanoh qui n’a pas manqué de déplorer le manque de moyens logistiques auquel son service reste confronté depuis des années.

Parlant toujours de la circulation routière en cette fin d’année, le Commissaire spécial de la sécurité routière de Labé a tenu à lancer un appel. «Je demande à tous les usagers de faire aussi beaucoup attention parce qu’ il y a souvent beaucoup d’accidents en fin d’année mais, soyons prudents. J’appelle à la conscience des usagers et d’utiliser leurs moyens de déplacement dans de très bonnes conditions et non à l’absence de l’esprit , qu’ils se débarrassent de l’alcool, la drogue et l’excès de vitesse », a-t-il conseillé.

« On dit souvent une année finie, une année commence. …J’attire l’attention des parents de ne pas aimer l’enfant jusqu’à l’induire dans des erreurs. L’enfant qui ne connaît pas le code de la route, il ne faut pas lui donner l’engin puisque même s’il roule doucement il peut avoir des problèmes », a prévenu le Commandant Tidiane Sanoh, le Commissaire spécial de la sécurité routière de Labé.

Auparavant, ce sont des dizaines d’accidents de la circulation dont plusieurs cas mortels qui sont enregistrés à l’occasion des festivités de fin d’année. Une donne qui a tendance à changer depuis l’année dernière avec la forte présence des agents de la police routière au niveau de tous les carrefours stratégiques de la ville. Espérons que la stratégie marchera cette année également.