Comme à l’accoutumée, la Banque panafricaine Ecobank a célébré ses travailleurs à Conakry dans un hôtel de la place. C’était le 25 février dernier, a-t-on constaté sur place. Comme chaque année, autour d’un verre sur fond d’une animation soutenue, les travailleurs d’Ecobank ont partagé entre eux, des moments de fête inoubliables.

Pour rendre la soirée plus belle, un jeu tombola a été organisé ainsi que la remise des prix à certains travailleurs de la banque panafricaine, Ecobank/Guinée.

Sene Makhoudia, Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de ladite banque s’en félicite : « la direction générale et le Syndicat sont des partenaires et non des adversaires. Ne vous fiez pas aux rumeurs, soyez rassurés que tout ce qui vous revient de droit sera réglé. Certes, cela peut prendre du temps, mais soyez rassurés que vous rentrerez dans vos droits.» Poursuivant, il réaffirmer l’engagement du Syndicat à répondre à sa mission, celle de satisfaire au moins plus de la moitié des demandes des travailleurs à l’endroit de la direction générale.

Prenant la parole, le Directeur Général de Ecobank Guinée, M. Chanou Moukaramou a tout d’abord rappelé que la fête du personnel est un moment festif privilégié de rencontres et d’échanges conviviaux. Ensuite, il a salué les efforts inlassables de tous les travailleurs ayant concouru à des résultats significatifs au compte de l’année 2016.

« Les entreprises qui réussissent et qui gagnent sont celles où règnent la cohésion sociale, la solidarité, le partage et l’esprit d’équipe. Vous pouvez être fiers d’avoir réalisé un résultat dépassant 18% de notre budget avec une croissance de 30% comparé au 31 décembre 2015. Ces performances ont été réalisées grâce aux efforts individuels et collectifs de tous », a félicité le Directeur Général.

Par ailleurs, il a invité le personnel à plus d’assiduité au travail car, dit-il, «avec l’évolution de la technologie, nos clients sont de plus en plus éduqués et attendent de nous des services modernes, fiables, rapides et pratiques. C’est pourquoi, nous devons les servir autrement pour répondre à leurs attentes ». Plus que l’année précédente, M. Chanou souhaite imprimer plus de rigueur afin d’atteindre une croissance des revenus de sa banque à hauteur de 20% en 2017. Pour ainsi faire de cette année 2017, une année de transformation totale de la Banque panafricaine en Guinée.

Les prix décernés lors de la soirée Ecobank Guinée sont :

Meilleur employé 2016 : M. Alain Siba Soropogui, Agent financier ;

Meilleure Caissière 2016 : Mme. Souaré Savana de l’Agence Kipé ;

Meilleur chef de caisse 2016 : Chef d’agence de N’Zérékoré ;

Meilleur agent clientèle 2016 : Salifou Conté de l’agence de Kaloum ;

Meilleur responsable service clientèle 2016 : Mme. Saran Kaba de l’agence de Kankan ;

Meilleures commerciales 2016 : Mme. Maïmouna Yansané et Mme. Marguerite Diané ;

Meilleure agence 2016 : Agence principale de Kaloum.

Les récipiendaires n’ont pas caché leurs émotions. Ils ont dans l’ensemble dédié ces prix à leurs co-équipiers qui les assistent ou les coachent au quotidien dans leur travail.