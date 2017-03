En prélude à la célébration de la fête internationale des femmes prévue le 8 mars 2017, des femmes et jeunes de Tougué se sont fortement mobilisés le dimanche 5 mars pour procéder à l’assainissement des lieux publics de la ville comme l’a constaté la rédaction locale de Guinéenews.

Cette séance d’assainissement a commencé à 9h par la résidence du préfet de Tougué. Ensuite les femmes et jeunes, sous un soleil de plomb, se sont rendus sur d’autres lieux publics comme l’esplanade de la préfecture, la commune urbaine, la maison des jeunes, le marché central, l’hôpital préfectoral et autres, pour un coup de balai.

Sur cette vaste séance d’assainissement, madame Mariama Diouldé Barry l’une des organisatrices explique : «ce qui nous a motivé, c’est le fait que le président de la République ait dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Donc, nous profitons de cette fête des femmes qui aura lieu le 8 mars pour assainir notre ville et la rendre propre. Nous avons assaini l’esplanade de la préfecture, de la commune urbaine, la voirie urbaine….. ».

Le Directeur Préfectoral de la Jeunesse, l’un des initiateurs de la journée d’assainissement a, pour sa part, salué l’engagement des jeunes et des femmes avant de lancer un appel : « pour cette journée d’assainissement, il y’a eu les associations des jeunes et des femmes leaders qui se sont manifestés pour procéder à cette activité que nous avons vivement salué. Nous demandons aux jeunes de faire de l’épanouissement de Tougué leur cheval de bataille et de continuer sur cette lancée. »

Cette action d’assainissement a été vivement saluée par les populations. C’est pourquoi tous les intervenants à notre micro ont souhaité la poursuite des activités après la fête. Sur cette préoccupation, madame Aminata Ammar rassure : nous trouvons que c’est une bonne action qu’il faut saluer et continuer après cette fête des femmes du 8 mars. Prochainement, à chaque fois que nous trouverons que la ville est salle, nous allons procéder à cet assainissement.»

Il faut noter que pour cette fête du 8 mars, les femmes de Tougué ont dans leur programme, des scénettes sur « la femme idéale » ainsi que des activités artistiques et culturelles.

Il faut rappeler que le 8 mars de chaque année a été instituée officiellement par les nations unies en 1977.