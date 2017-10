Fête du 2 octobre: le ministre Bouréma appelle les Guinéens à bien décrypter le discours d’Alpha Condé

Après le dépôt de la gerbe de fleurs ce lundi 2 octobre par le chef de l’Etat, Alpha Condé en hommage à nos martyrs, certaines personnalités présentes dont le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, ont livré à Guinéenews leurs sentiments.

Pour le général Bouréma Condé, le 2 octobre est un repère historique dont les guinéens se souviendront toujours parce que c’est ce jour que la Guinée a acquis sa souveraineté nationale et admise dans le concert des nations indépendantes.

S’exprimant sur le discours d’Alpha Condé, le ministre Condé a affirmé que chaque guinéen doit le décrypter afin que nous puissions régler nos problèmes sans que la moindre brique ne soit dérangée… Lisez plutôt sa réaction :

«Les Guinéens se souviennent de cette indépendance mais aussi la communauté internationale. Le peuple de Guinée, après le vote historique du 28 septembre 1958, a accédé à son indépendance nationale en rompant ainsi le joug de l’asservissement, du colonialisme et de l’esclavage. Soixante années étaient écoulées quand les guinéens n’étaient plus maîtres de leur destin. Alors accéder à l’indépendance, cela doit interpeler tout le monde d’un devoir de mémoire parce que pour qu’on n’y arrive, il a fallu que des Guinéens se sacrifient, s’engagent et combattent. Le père de cette indépendance, le président feu Ahmed Sékou Touré avait dit qu’en votant massivement ‘’Non’’ au projet de communauté Franco-guinéenne, la Guinée faisait l’économie d’une guerre. Autrement dit, si par le vote historique du 28 septembre, l’indépendance n’était pas acquise, c’est bien par la guerre qu’allait l’être. Quand le général Charles De Gaulle, président de la France avait dit que les Guinéens, puisqu’on a parlé d’indépendance, peuvent la choisir en votant non le 28 septembre et dans ce cas, la France ne fera pas d’obstacle, mais qu’elle en tirera les conséquences. Réponse, le président Sékou Touré dira qu’on fera l’économie d’une guerre. Et aujourd’hui, le temps a donné raison à la Guinée. De 1959-1962, la plupart des pays africains ont accédé à l’indépendance en prenant l’exemple sur la Guinée.

Le message du chef de l’Etat devrait être partagé par tous les Guinéens. Le président de la République a simplement demandé à la classe politique de faire la politique et de ne pas faire la politique politicienne. La politique est innocente, c’est un combat d’idées sans en découdre dans une arène. Quand la politique est destructive, elle s’éloigne de la politique… C’est le sens du message du chef de l’Etat que chaque Guinéen doit décrypter de la plus belle manière. C’est à l’avantage du peuple de Guinée. Etant le ministre de tutelle des partis politique et président du comité du dialogue, il n’y a pas ce que nous ne disons pas autour de la table entre acteurs politiques pour que tout aille à l’apaisement et que nous puissions régler nos problèmes sans que la moindre brique ne soit dérangée et qu’aucun pneu ne soit brûlé et aucun Guinéen ne perd la vie».

Lire vidéo: