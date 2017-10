Fête du 2 octobre à Lélouma: forte mobilisation, contrairement aux années précédentes

A l’occasion du 59ème anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance, ils étaient nombreux lundi 2 octobre à se mobiliser à la place des martyrs, au centre-ville, dans la commune urbaine. On notait plus particulièrement la présence massive des élèves venus célébrer cette fête nationale, a constaté sur place Guinéenews.

Après l’hymne national entonné par les élèves, le préfet Mohamed Deen Camara, accompagné du président de la Délégation spéciale, de ses secrétaires généraux et de quelques directeurs préfectoraux, a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de nos martyrs.

Dans son discours de circonstance, le préfet a souhaité bonne fête d’indépendance à tout le peuple de Guinée en général et en particulier à celui de Lélouma. Il a appelé à l’unité, à la cohésion sociale et à l’entente. Avant de lancer un appel solennel aux parents d élèves, aux élèves et aux encadreurs pour un renforcement du système de l’éducation car, estime-t-il, ces enfants sont l’avenir de demain. « C’est l’occasion pour nous d’inviter et d’interpeller tous les parents d’élèves pour qu’ensemble nous renforcions le système de l’éducation. Nous avons suivi les résultats de l’année dernière. Cela nous interpelle pendant cette fête d’indépendance de faire un appel non seulement aux parents d’élèves et aux élèves d’être studieux à l’école. L’école nous aide à donner de l’éducation à nos enfants, l’école enseigne les enfants mais le suivi revient à nous parents d’élèves. Les enseignants font ce qu’ils peuvent, à nous donc, parents, de compléter ce que les enseignants font. Nous demandons aux parents d’élèves d’accompagner le système éducatif pour que Lélouma soit exemplaire dans ce sens. Je suis très content d’entendre de la bouche de ces élèves l’hymne. Sur ce, nous vous disons bonne fête. », a lancé Mohamed Deen Camara.

En marge de ces festivités, nous avons rencontré Souleymane Kaba, le Directeur Préfectoral de l’Education, qui s’est beaucoup réjoui de la mobilisation effective des élèves et des encadreurs pour cette 59ème fête d’indépendance. Il revient ici sur la spécificité de cette année : « Vous savez ici à Lélouma, depuis un certain nombre d’années, nous célébrons ça dans une certaine austérité, c’est-à-dire on vient et on n’est pas tellement en grand nombre. Et cette année, la spécificité est que nous avons demandé à ce que les enfants viennent ensemble à la place des martyrs afin qu’au dépôt de la gerbe de fleurs, les enfants chantent l’hymne national et écoutent le message du gouvernement à travers le premier magistrat de la préfecture. C’est ce qui a été fait et ce n’était vraiment pas habituel ici à Lélouma. », explique-t-il.

Et selon toujours Souleymane Kaba, c’est une occasion pour expliquer à la jeunesse comment nous avons accédé à l’indépendance. Les luttes que nos devanciers ont menées pour accéder à la souveraineté nationale. Donc d’une génération à une autre, il faut faire passer le message pour ne pas qu’on perde complètement notre histoire, a-t-il ajouté.