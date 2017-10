Fête de l’enseignant: Alpha Condé dénonce les tares du système éducatif guinéen et fait une annonce majeure

« Nous allons reprendre ce système. Je ne peux pas être enseignant et ne pas faire en sorte que l’éducation en Guinée ne soit pas la meilleure en Afrique. C’est pourquoi les états généraux de l’enseignement doivent se tenir afin d’améliorer les conditions de vie de l’enseignant et mettre fin à tout système de magouille dans nos écoles et universités.»

La Guinée à l’instar des autres pays du monde, a célébré ce 5 octobre la journée internationale de l’enseignant. A Conakry, la cérémonie a eu pour cadre le palais du peuple où tout le personnel du système éducatif de Conakry et amis de l’école se sont donnés rendez –vous. La rencontre a été présidée par le chef de l’Etat, Alpha Condé. (Crédit images: Présidence)

Dans son discours de circonstance, le président de la République a souligné que le métier d’enseignant est à la fois difficile et ingrat. Car, selon lui, l’enseignement tout comme la médecine, c’est d’abord une histoire de sacerdoce. «Quand on veut s’enrichir, on ne devient pas médecin ou enseignant. Les deux ont un rôle très important dans la société. C’est l’enseignant qui transmet le savoir et permet à un peuple de maitriser son destin. Quant au médecin, il permet au peuple d’être en bonne en santé », a précisé Alpha Condé.

D’après lui, les enseignants ont une grande responsabilité. La première, poursuit-il, c’est d’éduquer les enfants, leur dire la vérité en leur expliquant l’histoire de leur pays et celle de l’Afrique.

Le chef de l’Etat a, en outre, dénoncé le mode d’obtention du baccalauréat en Guinée. Il a regretté le fait que dans un passé récent, c’est est le seul pays où on peut avoir le Bac avec 7 de moyennes. «Moi, je suis enseignant mais on ne peut avoir nulle part le Bac avec 7. Les écoles privées donnaient 15, 16 voire plus en contrôle continu et quand vous faites la moyenne avec 7, vous avez le Bac. Cela veut dire qu’on n’a pas permis aux jeunes de se former, on leur a donné le bac uniquement pour peupler les écoles privées. Voilà la réalité», s’indigne Alpha Condé.

Il a par ailleurs annoncé la tenue très prochaine de l’état général de l’enseignement. A l’image de l’armée, a déclaré Alpha Condé, la reforme doit menée avec tous les acteurs concernés : les enseignants, leurs syndicats, les parents d’élèves, les représentants des étudiants. Afin qu’on ait, dira-t-il, une éducation nationale qui marche réellement sur ses deux jambes et qui puisse transformer ce pays

Le chef de l’Etat s’est aussi exprimé sur la « magouille » qui existe dans le secteur. Cela, c’est avec la complicité des dirigeants, des ministres. Parce que la magouille, affirme le chef de l’Etat, ne peut pas se faire sans la complicité des ministres. C’est pourquoi, annoncera-t-il, les états généraux de l’enseignement doivent se tenir afin d’améliorer les conditions de vie de l’enseignant et mettre fin à tout système de magouille dans nos écoles et universités.

« Combien d’enseignants publics vont enseigner dans les universités privées alors qu’ils savent que c’est interdit. Dites moi combien en âme et conscience », interrogera Alpha Condé qui a par ailleurs invité le corps enseignant à se former davantage.

Pour lui, le médecin et l’enseignant doivent se former de façon continue. « Cela veut dire que vous devez vous former et faire des recherches tout le temps. Car, on n’acceptera plus de reculer parce qu’il nous faut un enseignement performant », a-t-il lancé aux enseignants guinéens.

Pour y arriver, il promet de négocier avec certains pays pour que les assistants partent se former davantage parce qu’on ne va pas continuer à faire les enseignements au rabais, le président de la République qui réaffirme son engagement à s’investir en faveur de la qualification du système éducatif guinéen.

« Nous allons reprendre ce système. Je ne peux pas être enseignant et ne pas faire en sorte que l’éducation en Guinée ne soit pas la meilleure en Afrique », a-t-il engagé.