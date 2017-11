Fête de l’Armée: le Gouverneur de Labé rend hommage aux anciens combattants

Le camp El Hadj Oumar Tall de Labé n’est pas resté en marge de la fête du 1er novembre 2017 marquant le 59ème anniversaire de la création de la ‘’Grande muette’’. À l’instar des années précédentes, autorités administratives et religieuses ont toutes convergé ce mercredi matin au lieu habituel pour donner un éclat particulier à l’événement.

Après avoir fait l’historique du camp El Hadj Oumar Tall de Labé qui, autrefois s’appelait le camp de Markala, le colonel Naby Youssouf Bangoura, le commandant dudit camp, a vanté les mérites des réformes qui, selon lui, sont palpables sur le terrain.

« L’un des travaux les plus marquants, c’est la réforme du secteur de défense et de sécurité. Cette réforme est un acquis et une réussite totale au sein des forces armées guinéennes. Et depuis, l’armée s’en est approprié pour en faire son creuset. Elle a redoré le blason de l’armée guinéenne en inculquant l’esprit de soldat républicain aux forces de défense et de sécurité, traduisant la volonté du gouvernement et du peuple de Guinée », a laissé entendre le colonel Naby Youssouf Bangoura.

Pour sa part, Sadou Keïta, le gouverneur de la région administrative de Labé, a rendu un vibrant hommage aux anciens combattants. « Aujourd’hui, ils sont à côté de nous pour nous conseiller. Ils sont là pour qu’ils servent d’exemple, de bravoure, d’honnêteté, de sincérité, parce qu’avec eux, nous avons eu une armée forte, une armée unie. Vous constaterez que l’unité nationale dans notre pays doit se bâtir à l’exemple de notre armée nationale. Chez vous, vous êtes identifiés par des numéros matricule et c’est cela qui fait la force de l’armée. Le respect de la hiérarchie, la discipline rigoureuse dans les rangs, c’est ça aussi l’armée. Je voudrais donc féliciter mes devanciers qui ont accepté chaque année d’être avec nous parce qu’ils sont fiers d’avoir générer des hommes et des femmes consacrés à préserver nos libertés individuelles et collectives», déclare le gouverneur de Labé.

Selon le programme préétabli par les organisateurs, la commémoration de l’an 59 de l’armée guinéenne sera clôturée par un match de football et une soirée dansante au foyer des soldats du camp El Hadj Oumar Tall de Labé.