FEGUIFOOT: vers une nouvelle mise sous tutelle ?

En Guinée le football est une vache à lait que personne, jusqu’à présent, ne cherche à faire pâturer mais seulement à traire, à qui mieux-mieux. Tout le monde se sert de ce football au lieu de le servir. Cela a été dit et répété depuis belle lurette.

Si certains joueurs professionnels déclinent et renoncent à la sélection nationale, d’autres refusent de mouiller le maillot, on voit dans le fin fond de la question une raison. Le clientélisme et l’affairisme touchent toute la structure du football, les contre-performances sur le terrain commencent à faire avoir le ras-le-bol à tout le monde.

Hormis la CAN 2019, toutes les équipes du Syli National, des cadets aux juniors en passant par les seniors, sans compter le Syli national féminin sont passés à la trappe, parfois avec des scores indigne du football guinéen d’autrefois. Les Guinéens ne doivent plus se targuer de dire que leur pays est une grande nation de football.

Les espaces de jeu se réduisent comme peau de chagrin, le football de jeu de salon, dans un mouchoir de tête est une formelle contradiction avec les matches des compétitions internationales. Malheureusement, on voit des ministres, si Mamadi Youla, lui-même, n’a pas parrainé une parodie de compétition pareille, des hauts dirigeants des partis politiques de la Mouvance, qu’on en a vus…

Il est temps d’extirper les tiques, puces et poux de ce football. Le football guinéen a besoin d’un assainissement. La guerre de positionnement et de repositionnement au sein de la FEGUIFOOT est une occasion inespérée d’extirper les mauvaises graines.

Le pot aux roses, le secret de polichinelle, est maintenant officiellement sur la place publique. L’implosion depuis le dernier congrès électif est en train de tout déballer, le trou financier constaté explique les contre-performances sur les terrains, tant il est béant. L’audit demandé par la FIFA et commandité par la FEGUIFOOT a épinglé l’ancien président Salifou Super V, le presqu’inamovible secrétaire général, Ibrahima Barry Blasco et le comptable Morton Soumah.

Chacun des incriminés crie à l’innocence et à la victimisation. L’opinion publique aura de la peine à croire à leurs protestations. La gestion n’a jamais été saine dans ce domaine. On a envie de crier comme la reine rouge : « qu’on leur coupe la tête ! » Une poursuite judiciaire est déjà lancée aux trousses de ceux qui sont soupçonnés d’avoir plongé le doigt dans le pot de confiture.

Seulement, une lettre ouverte distribuée à toutes les rédactions de tous les médias de la place par Salifou Super V, va refroidir les ardeurs partisanes de Antonio Souaré. En attendant la décantation du sujet par le TAS, l’instance suprême de démêlement des magouilles dans les affaires des sports, on voit le préambule comme suit : Salifou Super V n’est pas une brebis blanche, mais noire. On a vu ce qui s’est passé depuis les années 98-2002 puis en 2010-12, notamment dans ce contrat de théâtre entre lui et Luis Fernandez, un « coach itinérant ». Personne n’a jamais vu une foutaise pareille, alors que la Guinée avait un challenge, celui de se qualifier un peu partout.

A partir de là, il s’est couvert de ridicule et de discrédits. La presse avait fait un tir groupé bien légitime sur sa personne, mais dans le rang de ses partisans, l’on indexait Antonio Souaré de tirer la ficelle et de fournir des « munitions » aux « tirailleurs » pour le canarder et lapider et l’on a montré du doigt certaines radios, certains journaux, certains sites.

L’audit commandité a épinglé Super V, cela lui a donné l’occasion de faire un grand déballage. A éplucher un à un la kyrielle de griefs égrenés sur le compte de Antonio Souaré, dans le bon sens, force est de reconnaître que beaucoup de ces griefs sont vraisemblables, et même plus, notamment sur la prédominance du Horoya FC, le club de Antonio Souaré.

La question qu’on s’est toujours posé est de savoir si on peut être président de la Fédération guinéenne de football et être cumulativement président d’un club. Cette exception risque de porter loin les affaires et du club et du président du club, qui est en même temps président de la FEGUIFOOT, surtout que Super V a avec lui quelques présidents de clubs victimes de ce double emploi hétéroclite, qui n’existe qu’en Guinée des sept merveilles du monde.

On a dit que les griefs de Super V sont plus que vraisemblables, à tout hasard, un exemple édifiant : on avait entendu un jour le président du club de Dubréka, le Soumba-FC, ou quoi-là, se plaindre sur le report d’un match du calendrier du championnat national en faveur du Horoya FC. Alors que le club de Dubréka avait tout mis en œuvre pour cette rencontre contre le Haroya FC, celui-ci était au vert tranquillement du côté du Maroc. Quant à la question d’arbitrage, on n’en parlera pas ici.

Et si Super V tape sur le même clou en disant que le Horoya a été proclamé champion de Guinée alors qu’il restait 7 matches à jouer, on doit se poser la question sur le comment de la chose mais ça, c’est au TAS de le débrouiller.

Le football guinéen ne peut pas avancer dans ces conditions opaques. Il est dans la boue. Même au Cameroun, on n’a pas entendu des anomalies tordues de ce genre, et la FECAFOOT est mise sous tutelle. Cette affaire, si le TAS s’en empare pour trancher, c’est sûr qu’il n’en resterait rien de Super V, cela est visible, et comme il ne veut pas tomber tout seul, il éprouve le besoin de demander à Antonio Souaré de se joindre à lui. Pour un vrai coup fourré, il est difficile d’en trouver un autre.

Antonio Souaré pourra-t-il éviter le retour du boomerang ? La FEGUIFOOT se dirige-t-elle vers une autre mise sous tutelle ?