Le futur président de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) sera élu le 28 février prochain, en a ainsi décidé le Comité de normalisation à la faveur d'une réunion ordinaire qu’il a tenu le vendredi 30 décembre 2016 à Conakry.

Un nouveau comité exécutif de la Fédération sera élu au cours de la même assemblée générale extraordinaire et élective qui devra élire le futur dirigeant du football guinéen. Les 28 clubs des ligue 1 et 2, les 08 ligues régionales de football, les clubs de la ligue amateurs, l'association du football féminin, l'association des Beach soccer, l'Association des entraineurs, l'association des arbitres, l'association des anciens joueurs internationaux et celle des médecins sportifs seront les participants statutaires de l'assemblée élective du 28 février 2017.





Il faut rappeler que suite à une crise à son sommet, la gestion du football guinéen a été placée sous le contrôle d’un Comité de normalisation depuis mai 2016. Celui-ci a pour mission de gérer les affaires courantes de la fédération, de réviser les statuts de la fédération et d'organiser les élections devant désigner le successeur de Salifou ‘’ Super V’’ Camara.