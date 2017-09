Faute d’entretien, le gouvernorat de Mamou présente une mauvaise image

Réhabilité à l’occasion de la célébration nationale du 56ème anniversaire de notre indépendance, le gouvernorat de Mamou présente aujourd’hui une mauvaise image, une conséquence de la démission des plantons en juillet dernier.

La rédaction locale de Guinéenews a fait un tour dans le milieu, le constat est décevant. Les déchets plastiques qui jonchent la cour attirent l’attention du visiteur. Le gazon a été remplacé par les mauvaises herbes. A l’entrée principale du bloc, des morceaux de pain, des restes d’aliments, des bouts de papier, voila ce qui vous accueille. Dans les couloirs menant aux différents bureaux du rez-de-chaussée et du premier étage, la poussière et les toiles d’araignées indiquent le manque de nettoyage des lieux. Faute d’eau, les toilettes internes sont inutilisables, quant à celles externes il faut se doter d’un cache-nez pour pouvoir les utiliser.

Certains travailleurs ont confié que depuis le départ des plantons, ce sont eux qui payent de leur poche, des femmes pour dégager les ordures dans leur bureau. « Actuellement ici au gouvernorat, c’est une honte après que l’Etat a débloqué des milliards pour réhabiliter le bloc, les occupants sont incapables d’entretenir le local », réagit un cadre des lieux qui a requis l’anonymat.

Lorsqu’on a senti notre présence sur les lieux, l’équipe de l’assainissement de la commune a été sollicitée d’urgence pour dégager les déchets à la rentrée principale.

Ne parlons pas des centaines de millions reçus comme subvention pour le fonctionnement du gouvernorat, mais où sont destinés les fonds générés par la salle de conférence et la cantine quand on sait que périodiquement il ne se passe pas une semaine, cette salle n’accueille pas un atelier des ONG nationales et internationales.

Payés en deçà de 200 mille francs par mois et après avoir passé une vingtaine d’années, les plantons du gouvernorat ont jeté l’éponge au mois de juillet dernier et depuis le gouvernorat est à la merci des ordures et saleté de toute nature. Il est temps que les locataires du milieu prennent les dispositions pour redonner à ce bâtiment toute sa splendeur à l’image du bloc administratif de la préfecture qui constitue une fierté pour Mamou.