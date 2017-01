Après une fin d’année 2016, le Solima FC de Faranah débute de la meilleure manière l’année 2017. Après avoir dominé la Flamme olympique Samedi dernier, il s’est logiquement imposé dans la soirée du vendredi 20 janvier face au Sankaran FC de Faranah à l’occasion du premier match officiel entre ces deux clubs qui sont désormais des frères ennemis.

Un match qui s’inscrivait dans le cadre de la 6ème journée du championnat national de deuxième division guinéenne. S’il est mondialement reconnu que le classico se joue entre le FC Barcelone et le Réal Madrid en Espagne, force est de reconnaître qu’il n’y a désormais aucune autre rivalité plus élevée dans le football au niveau de la région de Faranah que l’opposition entre ces deux clubs.

C’est pourquoi les fans du cuir rond avaient hier vendredi les yeux rivés sur le stade régional Feu Arfan Wanda Oularé où s’est joué ce premier classico de la saison sportive 2016-2017. Une rencontre qui a connu une forte mobilisation non seulement des populations de la commune urbaine de cette ville mais aussi celles des différentes collectivités de Faranah ville et des autres préfectures de la région.

Accompagnées par le corps arbitral, les deux équipes ont fait leur apparition sur la pelouse et le coup d’envoi a été donné à 16h30 par Solima sous les yeux du public sportif. Dès le coup d’envoi, le rythme s’est joué sur un ton très agressif avec beaucoup d’engagement de la part des joueurs de chaque camp. Pas de doute, il s’agit bien d’un vrai classico à la dimension de l’évènement.

Dès la 3ème minute, Amadou Bangoura de Solima FC, le dossard 6 est taclé irrégulièrement par le capitaine de Sankaran FC Elhadj Oumar Camara le numéro 3. A la 5ème minute, Ahmed Tidiane Traoré écope d’un carton jaune pour avoir mis l’intégrité physique d’un joueur de Sankaran FC en danger. Pendant ce temps, une effervescence est créée au sein des supporteurs, de part et d’autre, les cris se soulèvent et l’intensité du match s’augmente.

La première erreur de Sankaran FC intervient dès la 8ème minute, sanctionnée sur coup de pied arrêté et Solima, sans pitié, a pris un avantage plutôt heureux. Sur ce coup de pied arrêté, l’avant-centre de Solima FC Aly Bangoura recule avant d’envelopper un coup-franc magique qui prend la lucarne droite en trompant la vigilance du portier de Sankaran. 1-0 pour Solima. Bref, ce coup de pied arrêté placé aux 27 mètres a fait mordre la poussière aux Sankarankas du coach Abdourahamane Condé dit Baresi. Aussitôt, les poulains du coach Baresi ont accéléré le rythme et ont hérité de plusieurs occasions de buts en première période.

C’est sur ce score de 1-0 que les 22 protagonistes rentrent au vestiaire pour la mi-temps sous le coup de sifflet de Me Mohamed Lamine Kéita.

De retour du vestiaire, les Djallonkés de Solima FC se sont montrés poussifs. Une animation offensive a été imposée et Solima a été assiégé dans son cas. Brusquement, le Sankaran FC effectue deux changements à la fois à la 57ème minute en remplaçant le milieu de terrain Seinkoun Mara par l’attaquant Mohamed Lamine Mara et Mohamed Camara par Moussa Gbé N’Diaye.

De son coté, avec le schéma tactique classique de 4-4-2, le coach Kikala Oularé sort Mohamed Yakouba Touré et fait rentrer Abdoul Karim Yattara à la 62ème minute. 70ème minute, carton jaune contre Aly Bangoura pour avoir frappé dans le visage de Moussa Gbé N’diaye de Sankaran FC. 81ème, le capitaine de Solima FC bénéficie d’un carton jaune pour avoir retardé l’exécution d’un coup franc. 84ème minute, Ahmed Tidiane Traoré de Solima cède sa place à Momoye Saloun Camara. 88ème minute, Fella Mara reçoit un carton jaune pour tirage de maillot.

Pendant cette deuxième explication, les joueurs de Sankaran FC se sont créés beaucoup d’occasions mais ils n’ont pas su les convertir. Ils ont poussé en fin de match mais hélas! L’ancien coach de Sankaran en 2014, Kikala Oularé a pratiqué un coaching physique en amenant plus de muscles et de technicités dans son équipe.

Aucun des deux entraineurs ne voulait rester sur les carreaux dans cette première démonstration de force. Le score de 1-0 restera en dépit de tout inchangé jusqu’à la fin du match. Il vaut de l’or pour le promu Solima, cet unique but matinal d’Aly Bangoura bien que c’est vrai que le scénario est cruel pour les Sankarankas de l’ancien coach de Séquence FC. Comme le dernier match, le gardien de Solima dans un grand jour, était systématiquement sur les trajectoires des frappes adverses. Car les Sankarankas n’étaient pas fortunés dans la finition et il a gagné tous les duels et a été désigné ‘’homme de match’’.

Cette victoire a permis aux hommes de Kikala Oularé de conserver 2 points d’avance sur le Sankaran FC au classement au sortir d’un classico assez décevant pour les supporteurs de Sankaran FC.

A noter que Solima a 10 points tandis que Sankaran FC a 8 points. Par ailleurs, il appartient aux instances locales du football de prendre des dispositions en vue du match retour. Car ce classico a failli se tourner en guerre de tranchées entre les supporteurs de deux équipes.