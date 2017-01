Depuis la proclamation des résultats du concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires au compte de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, les polémiques et réactions ont été très vives dans la ville de Faranah et ont fait l’objet de débats houleux et de grincement de dents.

Partout, les citoyens dénoncent la corruption très poussée au sein aux ministères de la Fonction Publique et de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation.

C’est pourquoi les enseignants contractuels d’Etat et communautaires de cette ville historique sont sortis de leur coquille dans la matinée de ce mercredi 04 Janvier 2017 pour exprimer leur colère en barricadant le bureau de l’Inspection régionale de l’éducation.

Environ une trentaine, ces enseignants manifestants réclamaient le départ immédiat du ministre Ibrahima Kourouma qu’ils ont traité de tous les noms d’oiseau.

Interrogé sur les motifs des principaux points de leur revendication, le porte-parole des contractuels de la région administrative de Faranah, Sidiki Kéita explique : « nous sollicitons sans délai l’engagement à la fonction publique de tous les contractuels communautaires et d’Etat. C’est pourquoi nous avons fait appel à tous ces contractuels pour se réunir sans injures et violences, de façon pacifique pour réclamer la prise en charge de notre revendication. Trois ans de volontariat et quatre ans de contrat avec l’Etat, nous avons l’expérience. C’est une lutte commune. On ne mettra plus pied à l’école pour enseigner si on n’est pas engagé à la fonction publique. »

Mais grâce à la médiation du Préfet Alpha Oumar Keita, les manifestants ont levé leur blocus imposé à l’IRE et la ville a retrouvé sa quiétude habituelle.