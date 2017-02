Au terme d’un superbe match, du point de vue technique et intensité, le Sankaran FC a répondu de la meilleure des manières le FC Séquence grâce aux qualités individuelles de sa ligne d’attaque. Cette rencontre s’est jouée le 11 février en ouverture de la 10ème journée de la ligue professionnelle de deuxième division au stade régional «Arfan Wanda OULARE » de Faranah.

A 16H, les deux équipes sont apparues sur la pelouse et le match fut engagé par le Sankaran FC sous le coup de sifflet de maître Issiaga Bangoura (Arbitre fédéral). Au cours de ce spectaculaire match, 8 cartons dont 2 rouges ont été brandis par le référé central. Dès l’entame du match, les poulains du coach Ibrahima Sory Touré de Séquence se sont montrés omniprésents sur le ballon et ont tenté d’offenser pour rendre le match difficile au FC Sankaran.

Très calme, l’ancien entraineur de Séquence Abdourahamane Condé «Barezi» de Sankaran FC a instruit ses joueurs de respecter la discipline tactique car c’est un match à gagner sans souffrance, dit-il. Jusqu’à la fin du premier quart d’heures, aucune occasion nette de but ne s’est offerte de part et d’autre. Il a fallu attendre la 16ème minute pour que le capitaine de Sankaran El Hadj Oumar Camara place un tir foudroyant au fond des filets de Séquence. 1-0 pour Sankaran FC.

Bien que ce superbe but avant la mi-temps ait fait mal au FC Séquence mais les poulains de Touré ont tout de même continué de pousser avant que Bangaly Camara «Cimetière» et Souleymane Camara ne viennent éteindre l’espoir des joueurs de Séquence et leurs dirigeants à la 59ème et 90+7ème minute. A la 44ème minute, Mohamed N’diaye bénéficie d’un carton jaune pour un tacle irregulier sur les pieds de Fella Mara du FC Sankaran.

Dès la reprise du match, l’équipe de Séquence a accéléré le rythme et a mis un pressing sur Sankaran. Les assauts des joueurs de Séquence furent nombreux, ce qui a crée une passivité et fébrilité en défense dans le jeu des Sankaranka. Mais sur leur propre terrain, les Sankaranka ont déroulé et n’ont jamais semblé inquiété. A la 52ème minute, carton jaune contre le dossard 24 de Séquence, Mohamed Sylla après un antijeu. Un 3ème carton jaune de la partie intervient à la 57ème minute, cette fois, infligé à Mohamed Soumah de Séquence.

A la 59ème minute, Bangaly Camara hérite d’un coup de pied arrêté à proximité du coup de pied de coin. Très attentif sur une mauvaise position du gardien de Séquence, l’attaquant Sankaranka, Bangaly Camara a équerré l’angle droit de 90° pour placer le ballon à l’angle très fermé de Séquence. 2-0 pour Sankaran. Sur le coup, le désespoir a commencé à s’installer, les joueurs étaient sur le nerf et le coach de Séquence effectue deux changements à la fois (60ème minute) : Emmanuel Tolno cède sa place à Mohamed Agogo Camara et Cheick Tidiane Camara entre à la place de Mouctar Condé. Une minute après, le capitaine de Séquence est averti d’un carton jaune (64’).

65ème minute, le Coach Barezi procède au premier changement de Sankaran en faisant sortir le capitaine El Hadj Oumar CAMARA touché au cou et faisant entrer Moussa Gbé N’diaye. 66ème minute, carton jaune contre Fella MARA de Sankaran FC pour avoir retardé l’exécution d’un coup franc. 75ème minute, Alia CAMARA entre à la place d’Alia TOURE du coté de Séquence pour le dernier changement. 78ème minute, carton jaune contre le Gardien de Séquence pour contestation de la décision de l’arbitre. 83ème minute, Sankaran procède à un 2ème changement, Laye Akess SAMOURA laisse les dernières minutes avec son coéquipier Amadou Africain SAMOURA.90+4ème minute, premier carton rouge de la partie contre Abdoulaye CAMARA pour injure grossière contre l’arbitre. Les joueurs de Séquence ne font que s’enflammer.90+5ème minute, Mohamed SOUMAH écope son 2ème carton jaune au cours d’un match et il est expulsé par un carton rouge.90+6ème minute, le Sankaran FC effectue son dernier changement, Mohamed Lamine MARA est remplacé par Mamady CISSE.90+7ème minute, l’inévitable et l’inarretable, Amadou Africain SAMOURA sur le coté droit délivre une superbe passe dans l’intervalle par un drible magique de passement de jambe pour Souleymane CAMARA qui efface son premier adversaire et trouve la faille. 3-0 pour Sankaran FC. Noyée dans son camp et pressée en permanence en 2ème mi-temps, l’équipe de Sankaran FC peut aussi remercier son Gardien Bouna CONTE, efficace sur ses parades et toujours vigilant bien placé sur les tentatives de Séquence sans oublier un bon coaching d’Abdourahamane CONDE BAREZZI tous passés par Séquence. Cette victoire a permis au FC Sankaran d’avancer et bien se positionner dans le Championnat avec 13 points.

De Faranah, Facély Kalman Keita pour Guineenews.