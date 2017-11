Faranah: les présidents des 12 conseils de quartier en réflexion sur la citoyenneté

Après le déploiement des volontaires sur le terrain et la synergie des radios locales, l’on assisté à l’organisation des forums citoyens pour la réalisation d’un acte symbolique citoyen dans chacun des 12 quartiers de la commune urbaine de Faranah. Au compte de la 5ème journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix en Guinée, chaque chef de quartier, entouré de ses citoyens, a posé un acte citoyen de son choix. Ce qui aura été l’une des activités importantes de cette 2ème édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix.

Ce forum citoyen dans les quartiers a été dirigé par le comité d’organisation, en présence du délégué du ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté. Le lancement a eu lieu dans le quartier Marché I. Etaient présents : le Directeur national de la Réconciliation et de la Solidarité, le premier vice-maire de la délégation spéciale, la Directrice préfectorale de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance, le Directeur préfectoral de la Jeunesse et les représentants d’organisations de jeunesse.

Appuyé par le délégué du ministère, partout, le premier vice-maire de la délégation spéciale a expliqué aux populations et aux chefs locaux les objectifs de cette étape d’activités en s’appuyant sur le civisme, la paix, les devoirs et droits d’un citoyen dans la construction d’une nation, les comportements d’un bon citoyen, ce que c’est un citoyen, une nation.

Après un brillant exposé des membres du comité d’organisation, tour à tour, certains citoyens ont posé plusieurs questions de compréhension et ont sollicité auprès du comité, un appui en matériels d’assainissement pour offrir désormais un environnement propre à leur quartier Marché I.

Avec ses citoyens, le président du conseil de quartier de Marché I, Fodé Saloun Oularé, a procédé au remplissage des nids-de-poule de la voirie de sa juridiction géopolitique. Il a par ailleurs indiqué que la violence est interdite dans son quartier. Les jeunes ont fait une réunion dont la conclusion est la suivante : aucun jeune du quartier ne portera désormais une plainte contre son ami devant une juridiction de la place car tout va se résoudre à l’amiable dans le quartier entre amis et parents. C’est sur cette note d’espoir que la rencontre a pris fin.