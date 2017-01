Le Directeur préfectoral de l’éducation de Faranah (DPE) sortant, Kabinet Madé Fofana a passé hier samedi 7 décembre 2017 le témoin à Daouda Doumbouya qui était jusque-là le Chef section pédagogique, un poste qu’il cumulait depuis peu avec celui de DPE par intérim. Cette cérémonie, qui s’est tenu dans la salle de conférence de la DPE, a regroupé l’ensemble des chefs d’établissement, des enseignants, partenaires du système éducatif et associations des parents d’élèves et amis de l’école…, a-t-on constaté.

A l’entame, le président de la cérémonie, le Chef section pédagogique de l’Inspection régionale de l’éducation de Faranah, Fodé Bangaly Fofana est rappelé le communiqué du ministre de la Fonction publique a été répercuté au niveau du département de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation par la note circulaire N°1160/MEPU-A/CAB/2016du 28 Décembre 2016. Dans cette déclaration, invite est faite à tous les fonctionnaires qui assumeraient des postes de responsabilité, à passer les services aux adjoints directs.

Par ailleurs, il a, au nom des autorités scolaires à tous les niveaux, des élèves et parents d’élèves, signifié sincèrement ses vives reconnaissances à Kabinet Madé Fofana, le DPE sortant pour son engagement et sa disponibilité et indéfectible en faveur du système éducatif dans la préfecture de Faranah.

Pour sa part, monsieur Kabinet Madé Fofana s’est félicité d’avoir eu à assumer la responsabilité qui a été le sienne. A chaque revue de l’éducation, la préfecture de Faranah a toujours eu la tête haute, a-t-il ajouté avant de complimenter son successeur qu’il qualifie de cadre loyal, dévoué, engagé et compétent.

A son successeur, le DPE sortant a conseillé de faire très tôt la mobilisation sociale autour des examens en faisant faire le tour par une caravane pédagogique pour sensibiliser les enfants afin ceux-ci ne puissent compter que sur leurs propres efforts.

Quant au DPE entrant, Daouda Doumbouya, il rendra un vibrant hommage à son prédécesseur. Connu sous le sobriquet de ‘’Mongo BETI’’ pour les élèves, Daouda Doumbouya a rappelé et reconnu que le DPE sortant a produit des résultats escomptés et les résultats des examens à Faranah ont été rehaussé grâce à sa rigueur, sa compétence et sa persévérance.

Pour le représentant du Préfet, Gaoussou Sidibé a précisé que la retraite est un droit pour un fonctionnaire après avoir donné ce qu’il pouvait à l’Etat, il est accordé aussi un temps pour se reposer. Après les revendications syndicales de 2006, l’article 126 du statut général des fonctionnaires a été modifié qui stipule maintenant : les fonctionnaires de la hiérarchie A sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’âge de 65 ans et ceux de la hiérarchie B et C à l’âge de 60 ans a-t-il fait savoir. Il a achevé son intervention par rappeler au DPE entrant deux principes de l’administration à savoir : le principe d’égalité et celui de légalité.

La cérémonie a pris fin par les bénédictions des religieux pour l’unité nationale.

De Faranah, Facély Kalman Kéita pour Guinéenews