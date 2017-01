Sur invitation des deux sections du RPG Arc-en-ciel, avec l’appui de l’ancien Ministre du Tourisme Moussa CONDE «Tata Vieux », le premier Ministre, Mamady YOULA a été accueilli pour la première fois à Faranah, la ville natale de feu Sékou TOURE par les populations du Sankaran.

Dès sa descente dans l’avion, il a été reçu par le Gouverneur de la région, Sébastin TOUNKARA et le Préfet Alpha Oumar KEITA. De l’aéroport à la tribune officielle, distant de 5 kilomètres, le Premier Ministre, Mamady Youla, et sa suite ont été escortés par un dispositif de motards.

Il y avait également les élèves venant des 11 écoles primaires, des 5 lycées, collèges et écoles professionnelles avec leurs encadreurs. Ils étaient alignés du grand pont situé à la rentrée de la ville jusqu’à la tribune officielle.

Cette invitation s’inscrit dans le cadre du soutien aux actions du Président de la république mais aussi solliciter une aide auprès des autorités de Conakry afin d’organiser la fête d’indépendance qui est le cri de cœur des citoyens.

A l’entame des discours, la cérémonie d’accueil a commencé par le défilé des élèves des écoles primaires, professionnelles, collèges, lycées et étudiants de l’Institut Agronomique ainsi que des groupements, des associations et autres organisations socioprofessionnelles de la société civile sans oublier des hommes en uniforme et la démonstration de quelques troupes artistiques.

En souhaitant la bienvenue au chef du Gouvernement, le président de la délégation spéciale de Faranah, Mamady Balaya MANSARE a rassuré son hôte du soutien imperturbable de l’ensemble des citoyens de Faranah aux idéaux du Professeur Alpha CONDE avant de solliciter l’organisation de la fête d’indépendance dans sa région administrative et un appui du Gouvernement aux pauvres populations de Faranah.

Comme le président de la délégation spéciale, le Coordinateur sous régional du RPG Arc-en-ciel, Hadja Fatoumata Boh CAMARA (Député nationale), le coordinateur du RPG Arc-en-ciel Abou TRAORE a aussi exprimé l’engagement des jeunes de Faranah pour le soutien inconditionnel au président avant de plaider le Gouvernement pour la construction d’un stade omnisport, d’un pont à 2 voies dans la commune urbaine et l’organisation de la fête d’indépendance, a-t-il martelé.

De son côté, Mamady YOULA a d’abord remercié les populations de Faranah pour leur mobilisation et leur soutien sans faille au président CONDE.

Il a par ailleurs énuméré quelques réalisations du Gouvernement CONDE comme la réconciliation des Guinéens, la relance du pays sur la scène internationale ainsi que la diplomatie, des secteurs du développement rural comme l’agriculture, l’élevage sans oublier l’électricité et la résolution de la crise Gambienne. Plus loin, il a promis aux Faranakas de transmettre leurs préoccupations au Président de la République.