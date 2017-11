Faranah : 100 volontaires formés pour sensibiliser sur la Citoyenneté

La semaine nationale de la citoyenneté de la paix (SENACIP) se poursuit à Faranah. Pour la troisième journée, la maison des jeunes de la ville a servi de cadre à la formation de cent jeunes animateurs volontaires, soit 4 par équipe.

En effet, ces volontaires seront déployés dans les lieux publics comme les marchés, restaurants, débarcadères, salons de coiffure, lieux de couture, garage et autres lieux publics.

Objectif, véhiculer les messages liés à la thématique qu’est le citoyen dans la construction d’une nation. C’est le Directeur national de la réconciliation et de la solidarité qui a présidé les travaux en présence de la directrice préfectorale de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance, du Directeur préfectoral de la jeunesse, du président du conseil régional des organisations de la société civile et les représentants d’organisations de jeunesse.

Autrement dit, il s’agit de former et d’orienter ces jeunes volontaires pour la sensibilisation porte à porte des populations dans la langue du terroir sur la citoyenneté et la paix à la base.

Dans leur campagne de sensibilisation, seront couverts les 12 quartiers de la commune urbaine et les lieux publics.

Interrogée, Woéssa Diawara, une des animtarices du quartier Aviation explique : « Pendant cette orientation, j’ai appris ce qu’est un citoyen, une nation, une solidarité, un bon citoyen, le comportement d’un bon citoyen, une citoyenneté et la place d’un citoyen dans la construction d’une nation. Alors, je me porte volontaire avec l’engagement dans le sang et sans condition à faire la promotion des attitudes et comportements respectueux des lois de la Guinée, du vivre ensemble pour une citoyenneté responsable. Cela pour la fierté de la ville de Faranah et pour la construction de la même ville en l’offrant aussi un environnement propre, a t-elle confié.

Pour sa part, le Directeur national de la réconciliation et de la solidarité, Souleymane Cissoko a placé la rencontre dans son contexte : « Je suis à Faranah dans le cadre de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Ce soir, Il est question de former des animateurs pour l’immersion dans les quartiers. Vous savez, aujourd’hui, c’est la journée consacrée à la synergie des radios. Toutes les radios de la Guinée doivent parler le même langage ce soir par rapport au rôle du citoyen dans la construction de la nation, a-t-il ajouté.

Poursuivant, il précise : Ce soir, nous profitons pour former les 100 jeunes repartis en équipes qu’on doit déployer sur le terrain pour sensibiliser nos parents c’est-à-dire le porte à porte.

A noter qu’à Faranah, les populations se réjouissent de l’organisation de la semaine nationale de la citoyenneté et la paix en Guinée où le civisme demeure un véritable casse- tête.