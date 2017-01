En 2015, dans un quartier de Conakry, Mamadou Haïdara Camara, alors âgé de 16 ans, parvient à faire de Maïmouna D. sa petite amie. Celle-ci n'avait que 14 ans. Dans leur relation, la copine de l'adolescent tombe enceinte. C'est le début d'un conflit qui va l'amener en prison en avril 2015.

Ce n'est pas la grossesse qui a amené en prison le jeune homme aujourd'hui âgé de 19 ans. Mais ce qu'il a fait de cette grossesse. En 2015, il ne voulait pas que sa petite amie le dévoile. Il lui recommande fermement d'avorter. Celle-ci refuse et veut signaler à ses parents qu'elle est en grossesse de son petit ami. Haïdara décide alors de couper court cette histoire : il prend un couteau et le plante dans le ventre de Maïmouna… La fille hurle de douleur. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Si elle sera sauvée, ça ne sera pas le cas pour son futur enfant. Après l'opération, il s'est trouvé que le fœtus avait été touché par le coup de poignard d'Haïdara.

Maimouna guérie, son père l'incite à porter plainte contre Haidara. La jeune fille et son père vont porter plainte contre le désormais ex-petit ami pour coups et blessure volontaire. Après un premier jugement au premier degré, la famille Diallo ne sera pas satisfaite. L'affaire est actuellement en appel où elle souffre d'incessants reports. Le dernier en date est celui de lundi 16 janvier 2017. Alors que la fille de 16 ans, son père et Mamadou Haidara Camara étaient tous présents, l'affaire a été renvoyée au 4 février prochain. Pour cause : l'absence des avocats des deux parties à l'audience.

A suivre