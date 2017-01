Mariama Touré semble être de ces femmes qui préfèrent les expatriés. Alors qu'elle était dans un projet de mariage avec un concitoyen, elle a largué celui-ci au profit d'un certain Cali Cataldo. Un nom méconnu des Guinéens. L'homme est tantôt présenté comme un expatrié, tantôt comme un diaspo. Mais ce qui importe à la Cour d'appel de Conakry, c'est qu'il est poursuivi pour abandon de famille et escroquerie en mariage au préjudice de demoiselle Mariama Touré.

Selon demoiselle Touré, elle s'est déjà mariée avec Cali Cataldo. Sauf que ça n'a été qu'un mariage religieux. Après le religieux, son compagnon lui promet le mariage civil. Mais celui-ci ne devrait intervenir qu'à son prochain retour d'Europe. Mais en attendant, Cali Cataldo décide d'acheter une maison à sa compagne. Toutefois, celle-ci doit un peu contribuer. C'est ainsi que Mariama Touré, selon ses propres dires, a donné 100 millions de francs guinéens à son futur époux. Elle croit que c'est dans cette maison le couple vivra…

Les 100 millions reçus, Cali Cataldo quitte Conakry. Il revient quelques mois plus tard, mais ne mariera finalement pas Mariama Touré. Et la maison ? La demoiselle se rendra finalement compte qu'elle a été achetée au nom de Cataldo. L'homme a même épousé une autre femme avec qui il vit dans cette maison quand il est à Conakry… Mariama Touré riposte avec une plainte pour abandon de famille et escroquerie en mariage. Pour elle, elle fait partie de la famille de Cataldo avec qui elle fait un mariage religieux. L'affaire se poursuit à la Cour d'appel de Conakry. Sauf qu'on ne sait pas la date du prochain séjour de monsieur en Guinée.