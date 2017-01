Conakry, le 18 Janvier 2017

Faites votre analyse sur la CAN, et tentez de gagner une place pour la finale de la CAN Total 2017 au Gabon

Chez Orange, comme vous, nous pensons que le Football est bien plus qu’un sport ! C’est pourquoi durant la CAN Total Gabon 2017, nous vous offrons la possibilité de gagner une place pour la finale, en partageant votre pronostic et analyse :

Qui remportera la coupe ?

Principe

Que vous soyez Journaliste du web, bloggeur ou Internaute passionné du ballon rond, rédigez un argumentaire de 10 lignes au moins que vous devrez ensuite poster sur la page Facebook ou Twitter d’Orange Guinée à partir du 18 Janvier jusqu’au 23 Janvier 2017. Invitez vos lecteurs, amis et proches à Liker, Partager et Retweeter au maximum votre publication afin d’augmenter vos chances de gagner un billet assister à la finale de la CAN Total Gabon 2017 à Libreville.

Le texte qui aura le plus de partages et/ou likes verra son auteur remporter le lot !

Conditions de participation

Etre âgé d’au moins 18 ans

Avoir un passeport en cours de validité

Avoir un numéro Orange

#Orangesponsorsyou #Orangeguinee