Les responsables du ministère de l’enseignement pré-universitaire ont décidé de mettre tous les élèves en congé à partir d’aujourd’hui jusqu’au 12 février prochain. Ceci, pour leur permettre de faire face au manque d’enseignants dans les différents établissements scolaires, a-t-on appris ce jeudi de source proche du département. Des élèves et encadreurs guinéens ont été surpris par cette décision des autorités éducatives d’arrêter spontanément les cours ce 1er février. C’est le cas de M. Cécé Martin Loua, professeur de français au collège Kipé.

« Ce matin, nous étions en classe. Vers midi, nos responsables sont venus nous dire que les enfants doivent aller en congé du 1er au 12 février ; or, nous venons de sortir des congés. On n’a même pas fait un mois de cours, on nous oblige encore à partir sans motif et avec ça l’année scolaire sera perturbée. On a des programmes qu’on doit achever. La grève des enseignants qui est prévue, doit normalement démarrer à partir du 6 février prochain », laisse entendre M. Loua.

« Mais, poursuit-il, maintenant qu’on va sans raison valable, sans accompagnement, on ne reviendra pas sans que la totalité de nos revendications ne soient satisfaites. Il faut que les 9 points réclamés dans la revendication des enseignants soient pris en compte. Là on pourra lever la grève. On ne peut plus suspendre la grève. Il faut que cela soit entendu depuis là-haut », menace l’enseignant.

Samoura Aliou, un contractuel assis à l’ombre d’un manguier, l’avis de grève de l’intersyndicale de l’éducation FSPE-SLECG sous la main, a lui une autre préoccupation. Il nous confie avoir passé 7 ans dans l’enseignement avant d’être mis dehors. « Ils nous ont utilisés et jetés comme des mouchoirs. Moi j’ai enseigné ici pendant 7 ans et aujourd’hui je me retrouve au chômage après leur fameux test de sélection. Au collège Kipé ici, nous sommes 11 contractuels et un seul a été admis à ce soi-disant test. Il y a des établissements qui possèdent 15 contractuels et personne n’est admise. A l’intérieur du pays, on n’en parle même pas. Donc, le ministre Ibrahima Kourouma doit s’expliquer, il n’est pas plus Guinéen que nous. On s’est sacrifié durant 7 ans avec des promesses à l’appui », rappelle-t-il.

Il a en outre dénoncé une malversation financière qui se serait passée au département de l’éducation. « Nous recevons 470 000 GNF chaque mois. Normalement, tout montant provenant du budget doit être accompagné d’un bulletin. Pendant les trois dernières années, on n’a pas eu de bulletin. Nous avons appris que chaque contractuel devrait recevoir, un million cent mille (1 100 000 Fg), c'est-à-dire qu’ils nous ont bouffés 630 000 GNF. Et tenez vous bien, (Ibrahima Kourouma) dit qu’il y a 4 000 et quelques contractuels », s’indigne M. Samoura.

Aissata Diaby rencontrée derrière une école privée de la place, dit à son tour, être surprise de ces congés inattendus. « On était en train de recopier notre leçon de physique quand le surveillant général est venu nous dire qu’à partir de ce mercredi nous sommes en congé jusqu’au 12 février. On n’a pas apprécié parce que nous sommes en classe d’examen. Et à la reprise on ne fera que bâcler les programmes », déplore-t-elle.

M. Thiam père de famille n’approuve pas également cette attitude des autorités éducatives. « Ce n’est pas du tout normal de laisser les enfants là en pleine année scolaire. Parce qu’il y aura certainement une incidence sur les examens de fin d’année. Je me demande dans quel pays on est », s'exclame-t-il.

Un cadre en service dans une direction communale de l’éducation de Conakry, sous l’anonymat, nous a confiés que ce congé n’est pas lié simplement à la grève des syndicats. Selon lui, c’est une stratégie des autorités pour mettre les enseignants admis au concours à la disposition des IRE (Inspection Régionale de l’Education). Ceci pour palier au manque de professeur ayant provoqué des manifestations de colère des élèves ces derniers jours. Et je pense que le département a redouté la perturbation de l’arrivée du chef de l’Etat prévue ce jeudi par ces élèves, c’est pourquoi il a décidé de les congédier.

Enseignants contractuels non admis au concours de recrutement et élèves ont récemment paralysé les villes du pays ces derniers temps. Un préavis de grève devant démarré le 6 janvier prochain du syndicats de ces enseignants a été émis.