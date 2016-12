Le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), Dr. Lounsény Nabé, a conféré vendredi 23 décembre avec les journalistes sur la problématique de l’évolution du taux d’échange sur le marché guinéen, a-t-on constaté au siège de l’institution bancaire.

D’entrée, Dr. Nabé a affirmé qu’ils ont constaté ces dernières semaines une appréciation du dollar face à la monnaie locale. S’exprimant sur les tenants et les aboutissants de cette situation, il a indiqué qu’elle est liée à plusieurs facteurs avant de soutenir que la cause fondamentale qui a été isolée et qui est purement conjoncturelle, est celle de la baisse des cours de l’or.

«Il s’agit de la baisse brutale des cours de l’or sur le marché international. Quand de telles distorsions se présentent, elles ont tendance à se prolonger au-delà de ce que peuvent permettre les fondamentaux de l’économie qui sont, à notre niveau aujourd’hui, bons», a-t-il expliqué.

A en croire le patron de la BCRG, en fin septembre 2016, les réserves du taux de change de la Guinée pouvaient couvrir à peine trois mois d’importations. C’était autour de 2,7 mois. Aujourd’hui, ces réserves couvrent 3, 8 mois d’importations, près de 4 mois d’importations contrairement à un objectif de 3 mois. Donc, a souligné Dr. Nabé, les réserves de la nation se sont améliorées et au même moment que le phénomène qui s’est produit de l’autre côté (la baisse des cours de l’or).

Toutefois, Dr. Lounsény Nabé a promis d’accompagner les acteurs évoluant dans l’importation des denrées de première nécessité. «Nous nous sommes évertués à dire aux établissements de crédits que la BCRG, dans les jours qui arrivent, prendra toutes les mesures nécessaires pour les accompagner dans l’importation des biens de première nécessité. Il s’agit du riz, la farine, le sucre…», a-t-il promis.