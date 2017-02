Ramener les jeunes guinéens vers le monde rural, est l’une des priorités que se fixe la ministre de l’Agriculture Jacqueline Marthe Sultan. Elle l’a fait savoir jeudi 23 février 2017 pendant qu’elle recevait une délégation léonaise évoluant dans la fabrication des équipements agricoles. Elle était entourée par les cadres de son département, a-t-on constaté sur place.

Dans son exposé, Fodé Kamara, PDG du groupe FINIC Industrie a rappelé qu’il fabrique une multitude de machines agricoles qui tiennent compte des normes environnementales. En plus, 80% de ces machines utilisent des huiles de vidange comme source d’énergie. Prenant l’exemple sur une machine qui fait du pain, il a regretté que les boulangers guinéens fournissent assez d'énergie, mais parfois peu hygiénique. « J’ai fabriqué une machine qui peut produire un sac de 50 kg de farine en pain dans un temps record », a-t-il dit.

Poursuivant, Fodé Kamara a expliqué qu’il a fait une autre machine qui peut sécher 50 sacs de 50 kilogrammes chacun en 3 heures.

Prenant la parole, Mme Marthe Sultan n’a pas caché ses sentiments de satisfaction avant de se prononcer d’une éventuelle collaboration dans le but de rendre le monde rural attractif. Pour Mme Sultan, ces innovations pourraient permettre aux jeunes à devenir autonomes. « Je vous remercie d’avoir effectué le déplacement pour venir partager vos expériences avec mon équipe. Nous allons voir comment votre structure pourra recevoir nos jeunes pour la formation avant de leur doter des machines pour leur autonomisation », a-t-elle affirmé.

« Cette présentation d’une multitude de création des équipements de transformations des produits agricoles, très simples et probablement moins couteux par rapport à ce que nous importons de l’Asie, pourrait nous permettre d’équiper nos jeunes des machines de transformation du riz, du maïs, de l’huile de palme et surtout la protection de l’environnement à travers la récupération des sous-produits et des résidus des produits agricoles tels que la sonde de riz, des noix de palmiste qui sont concassées, grillées et qui sont transformées en charbon qui va être réutilisé dans les équipements, pour la cuisine ou pour tout autre chose », a-t-elle conclu.