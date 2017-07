Extension de l’aéroport de Kankan: un projet qui oppose les autorités locales aux populations de Foussén

Les populations ou tout au moins des jeunes du district de Foussén, dans la sous-préfecture de Karifamoriah, préfecture de Kankan, sont, depuis quelques jours, à couteaux tirés avec les autorités de Kankan. Et pour cause, le projet d’extension de l’aéroport de Djankana est perçu par les populations du Foussen comme une menace qui risquerait les exproprier de leurs terres agricoles et d’élevage, a-t-on appris.

Dans les faits, les autorités de Kankan, en l’occurrence le gouverneur de région et le préfet, auraient entrepris sur instruction du gouvernement guinéen, des démarches pour l’extension de l’aéroport de Djankana. A cet effet, elles auraient procédé à une première délimitation acceptée de 1 200 mètres sur les deux côtés Nord et Sud avant d’exiger un nouveau rajout de 1 500 autres mètres, refusés par les riverains de Foussen.

Selon le président du district de Foussen, Sira Kaba Sidibé, cette prétention des autorités de Kankan avec ce nouveau rajout de 1 500 mètres, les amènerait tout simplement à quitter le village. «Nous vivons de l’agriculture et de l’élevage. Mais si avec ce prétendu projet d’extension de l’aéroport, on nous retire plus de 95% de nos terres, il va s’en dire que le village va disparaitre », se lamente Sira Kaba Sidibé.

Moussa Sangaré, représentant la jeunesse locale qui ne croit même pas à ce projet d’extension de l’aéroport de Djankana, voit plutôt des velléités d’accaparement de leurs terres pour d’autres fins. «Après qu’on ait accepté une première délimitation de 1 200 mètres, soit 600 mètres au Nord (côté Djankana) et 600 mètres au Sud (côté Foussen). On nous exige un rajout de 1 500 mètres, soit 600 mètres du côté de Djankana et 900 autres mètres du côté de Foussen », a-t-il expliqué.

Devant cette situation, les villageois auraient formulé des doléances auprès de la première autorité de la région de Kankan afin qu’elle s’en tienne à la première délimitation. Mais le gouverneur Mohamed Gharé aurait opposé un refus catégorique et cela avec des propos qui auraient frustré les habitants de Foussen, nous dit-on.

Selon Moussa Sangaré, le général Gharé aurait affirmé qu’il connait l’histoire de l’occupation de Foussen. Ce qui sous-entendrait que ces villageois ne seraient pas des autochtones, affirme-t-il. Et ses propos ont ravivé la colère du doyennat de Foussen qui exigerait, apprend-on, du gouverneur de Kankan le récit de cette histoire avant tout projet d’extension de l’aéroport de Djankana.

Une rencontre entre les autorités locales de Kankan et les représentants du district de Foussen afin de trouver un terrain d’entente, serait en vue. Mais en attendant cette rencontre et surtout la version du gouverneur et de son préfet, c’est la délimitation du vieil aérodrome envahi par les herbes en cette période hivernale qui est mis en veilleuse, nous rapporte une autre source qui a requis l’anonymat.

Par ailleurs, il faut souligner que toutes nos tentatives de joindre le Général Mohamed Gharé, le gouverneur de région, sont restées vaines jusqu’au moment où nous mettons en ligne cette dépêche.

Amadou Timbo Barry, correspondant à Kankan