Expulsion de Siaka Barry à la fête du 2 octobre à Siguiri : le préfet nie toute responsabilité, l’intéressé fait des mises au point

Après l’expulsion de l’ex-ministre de la Culture, du Patrimoine Historique et des Sports de la loge officielle lors de la célébration à Siguiri du 59ème anniversaire de l’indépendance guinéenne, deux questions taraudent tous les esprits à présent dans la cité. Il y a celle qui consiste à savoir si Siaka Barry était ou non invité à cette cérémonie et celle qui porte sur l’identité de celui qui a donné l’ordre d’expulser l’ancien ministre Siaka Barry.

Pour tenter de répondre à ces interrogations, la rédaction locale de Guinéenews est allée à la rencontre du préfet de Siguiri, Elhadj Ibrahima Kalil Kéita pour savoir qui a ordonné l’expulsion, et de Siaka Barry, lui-même, pour savoir s’il y était ou non invité.

‘’Je n’ai su la présence de Siaka Barry qu’après son départ. A l’heure où il venait, nous étions concentrés sur le défilé et le début des discours. Et je n’ai jamais donné d’ordre pour l’expulser des lieux’’, a expliqué le préfet Ibrahima Kalil Keita avant de préciser que l’ancien ministre Siaka Barry ne l’avait pas non plus appelé pour lui annoncer au préalable qu’il venait à Siguiri.

S’agissant de la question portant sur l’invitation ou non de Siaka Barry, voilà ce qu’il nous a confiés : ‘’j’ai été invité par des jeunes d’une ONG par rapport à cette festivité qu’ils ont co-organisée avec les autorités locales. Donc, en tant que guinéen, je suis venu. Et quand, on m’a dit de quitter je n’ai pas posé de problème.’’

D’après nos investigations, il nous a été confirmé que lors des réunions préparatoires de la commémoration de l’an 59 de l’indépendance nationale, l’ONG AVCG (Association pour la Valorisation de la Culture Guinéenne) qui a co-organisé lesdites festivités, avait annoncé l’arrivée d’un invité de la France sans pour autant donner son identité.

Avec cet incident insolite qui a émaillé les festivités de ce 59ème anniversaire de l’indépendance à Siguiri, nombreux sont des observateurs qui s’interrogent aujourd’hui si les autorités locales étaient obligées de co-organiser une fête nationale avec une ONG.

Il faut, par ailleurs, souligner, outre Siaka Barry, il y avait d’autres personnalités tels que Dr Dansa Kourouma, le président du Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CNSOCG), Youssouf Kéita, le maire de la commune 4 de Bamako qui avaient pris part ce lundi 2 octobre à Siguiri aux festivités du 59ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée.