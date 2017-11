Exportation de bauxite à Kamsar: Lancement des travaux de construction maritimes (Communiqué GAC)

La société « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») SA, un acteur majeur du secteur des mines en république de Guinée, annonce le lancement des travaux de constructions maritimes dans le cadre de son projet d’exportation de bauxite par son projet à Kamsar.

Ces travaux ont démarré avec la mise en place du tout premier pilier sous-marin pour la construction d’un hangar de 1.5 km, une plateforme de chargement de 2700 m2 et une couchette de 240 m pour le chargement des barges devant amener la bauxite jusqu’au bateau vraquier au large des côtes de Kamsar, qui seront charges d’acheminer la bauxite à l’international.

L’exécution des travaux est assurée par son sous-traitant China Harbour Engineering Com (« CHEC »).

Steeve Tremblay, Directeur des projets de GAC a indiqué que « La première pile érigée pour la structure marine est une étape importante dans la construction qui permettra à GAC d’exporter la bauxite. C’est une étape importante du projet. Cela a été effectué en toute sécurité et dans le respect de l’environnement par une équipe expérimentée ».

Pour rappel, GAC a inauguré en août 2017 à Kamsar le pont 4, long de 107 m reliant ses installations à l’ile de Taigbe afin de faciliter le transport du personnel et des matériaux nécessaires aux travaux maritimes.

GAC est toujours dans sa phase de construction, c’est-à-dire celle de la mise en place des infrastructures qui lui permettront, plus tard, d’exporter la bauxite.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.