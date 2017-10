Exploitation du bois : la section Eaux et Forêts de Labé fait le bilan du repos biologique

Depuis le 15 juillet 2017, nombreuses sont les personnes qui attendaient la reprise de la coupe et le transport du bois en république de Guinée à partir de ce 15 octobre 2017, soit après trois mois de repos biologique, comme annoncé dans la décision du ministère de l’Environnement. Dans l’attente de la suspension de cette interdiction, la section préfectorale des Eaux et Forêts de Labé tente de faire le bilan au micro de Guinéenews.org.

Diao Diallo, le chef de la section préfectorale des Eaux et Forêts de Labé parle d’un bilan plutôt positif. « C’est un excellent bilan. Un bilan particulier parce que ça a été respecté par tout le monde ; c’est-à-dire par nous d’abord techniciens des Eaux et Forêts et nos partenaires exploitants. Tout le monde a respecté et la nature s’est reposée. Vous pouvez même constater ce qui se passe dans cette concession. Cela illustre un exemple. Donc c’est tout le monde qui a profité de ce repos. Vous savez, les années précédentes, c’est de façon surprenante que la décision venait mais cette fois-ci, tout le monde s’attendait à cet interdit. Donc, tout le monde s’était préparé et les gens venaient même nous voir à la veille de la décision pour dire à quand la suspension du trafic », déclare-t-il. « Il n’y a pas eu de reprise pour le moment, car on n’a pas reçu de consignes », précise le chef de la section des Eaux et Forêts de Labé qui appelle tout le monde à garder patience. « J’ai reçu des questions de plusieurs personnes qui m’ont rappelé que la décision parlait du 15 octobre. Mais ma réponse a été la suivante : la suspension a été faite par un acte pour dire que le repos doit être observé à partir du 15 juillet. Donc, la reprise aussi fera l’objet d’un autre acte. Lors de la fermeture, tous les documents administratifs ont été retirés dans les mains des techniciens des Eaux et Forêts. Il faut qu’il y ait une remise de nouveaux documents car toute coupe est subordonnée à une autorisation par un document. Pour le moment, les gens n’ont qu’à rester tranquilles », demande-t-il.

La suspension interviendra d’ici à la fin du mois d’octobre, selon Diao Diallo, le responsable de la section Eaux et Forêts de Labé.