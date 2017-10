Exclusif/Retrait de la plainte contre 8 employés de banque: l’APB et la FESABAG fument le calumet de la paix

Après plusieurs jours de tension entre le Bureau exécutif de la Fédération Syndicale Autonome des Banques et micro finances de Guinée (FESABAG) et l’Association du patronat des Banques (APB) suite à l’assignation de 8 employés de banque par leurs patrons, les deux parties sont finalement parvenues, tard dans la soirée de ce jeudi 5 octobre, à un accord qui a été rendu possible grâce à l’implication active de l’Inspection générale du Travail et le gouverneur de la Banque centrale de Guinée. C’est ce que vient d’affirmer le Secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow à Guinéenews.

Selon M. Sow, au terme d’après discussions, l’APB a finalement accepté de retirer la plainte qu’elle avait déposée au tribunal contre 8 employés de banque pour ‘’fait de grève’’.

Suite au retrait de cette plainte de l’APB, le Bureau exécutif de la FESABAG a, en conséquence, déclaré de nulle et nul effet ‘’la rumeur de grève’’ qui a été préalablement répandue.