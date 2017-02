L’on ne cessera jamais de le dire, la transhumance politique est devenue de nos jours le sport favori des hommes politiques guinéens. Ahmed Kourouma, ancien conseiller politique de Moussa Dadis Camara et jusque là secrétaire général de l’Union pour le Progrès de la Guinée (UPG) vient de rejoindre le parti GRUP d’El hadj Papa Koly Kourouma, a appris votre quotidien en ligne Guinéenews©.

Cette information a été confirmée par l’ancien ministre de l’énergie et président du parti GRUP, contacté par notre rédaction. « Je confirme que M. Ahmed Kourouma, ancien conseiller politique de monsieur Moussa Dadis Camara et désormais ancien secrétaire général de l’UPG vient de rejoindre le parti GRUP où il assumera de très hautes fonctions. Il occupera un des postes de vice-président que nous allons créer », a déclaré El hadj Papa Koly Kourouma, président du parti Générations pour la Réconciliation, l’Union et la Prospérité (GRUP).

Sur les motivations de sa venue au sein du parti GRUP, Ahmed Kourouma précise : « Papa Koly Kourouma a fait appel à mes compétences en me demandant de lui rejoindre et il m’a proposé un poste de vice-président que j’ai accepté pour servir mon pays. Je compte apporter mon expérience au parti GRUP pour construire une Guinée nouvelle et une classe politique plus honnête et patriote. C’est donc un renouveau que nous allons ramener au sein du parti GRUP », dit-il.

En venant il y a quelques temps au sein de l’UPG, vous étiez animé par les mêmes ambitions. Qu’est-ce qui n’a pas marché finalement ? Avons-nous demandé au désormais ancien secrétaire général de l’UPG et qui a répondu en ces termes : « le renouvellement de la classe politique doit commencer par soi-même et lorsqu’on n’est pas capable de le faire au sein de son parti, c’est de se faire entendre. J’ai un certain nombre de convictions et je ne tergiverse pas avec. »

A la question également de savoir s’il n’est pas frustré du faite qu’il na pas été choisi pour diriger l’UPG après le décès de Jean Marie Doré, Ahmed Kourouma indique qu’il ne s’est jamais présenté pour la présidence de ce parti. Plus loin, il dira qu’on lui a même proposé un poste très important qu’il a refusé. Selon lui, depuis quatre mois il a cessé de militer au sein de ce parti.

Reste à savoir si son arrivée permettra au parti GRUP de mieux se positionner sur la scène politique nationale.