" La réussite du professeur Alpha Condé sera celle de notre pays et non l'échec ou le malheur de quelqu'un. Tout patriote souhaite la grandeur de son pays et l'honneur de ses dirigeants. "

Comme on le sait, l'ancien ministre d'Etat, Secrétaire général de la transition, Tibou Kamara a été nommé conseiller personnel du chef de l'Etat avec le rang de ministre d'Etat Suite à cette nomination, il a réagi au téléphone de de votre quotidien électronique Guinéenews©. Lisez !

" C'est toujours un honneur redoutable et une grande fierté d'être appelé à servir son pays. Celui qui nous en donne l'occasion mérite de la reconnaissance et un profond respect. Je voudrais donc rassurer le président Alpha Condé que je tâcherai de mériter sa confiance qui m'honore à plus d'un titre et m'engage plus encore à entretenir avec lui une relation loyale et sincère. J'aime la Guinée et les Guineens de tout mon coeur. C'est pourquoi, chaque fois que j'ai pu et qu'on m'a fait confiance, je me suis montré engagé pour mon pays et tout dévoué à mes compatriotes. En cet instant où je mesure le poids de toute responsabilité face aux défis pour le pays et les nombreuses attentes légitimes de chacun et de tous, j'implore Dieu de me donner la force et l'inspiration nécessaires pour accomplir ma mission. Mes pensées vont au Général Lansana Conté qui, alors que j'étais plus jeune encore et sans expérience m'a fait appel pour servir la Guinée. Le président Dadis lui a emboîté le pas. Puis, ce fut au tour du Général Sekouba Konaté de m'accorder toute sa confiance et tout son soutien pour mener avec succès, la transition historique qui a permis à une Guinée dans la tourmente, confrontée à toutes les incertitudes de renouer avec l'ordre constitutionnel et d'engager le pari toujours audacieux d'une véritable démocratie. Je n'oublie pas le président l'UFDG qui, le premier, m'a proposé d'entrer dans le gouvernement de mon pays. Aujourd'hui, auprès du professeur Alpha Condé dont l'histoire personnelle et le parcours se confondent aux grandes conquêtes pour la démocratie et la dignité retrouvée du peuple de Guinée réputé fier et exigeant, je suis totalement engagé à l'accompagner pour l'honneur de notre pays et la fierté de chacun d'entre nous. Un homme est celui qui n'hésite pas à assumer ses responsabilités et porte haut et fort ses convictions. La réussite du professeur Alpha Condé sera celle de notre pays et non l'échec ou le malheur de quelqu'un. Tout patriote souhaite la grandeur de son pays et l'honneur de ses dirigeants. "