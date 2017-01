L’éventuelle adoption du nouveau code électoral fait toujours jaser dans la cité. Avant la conférence de presse des libéraux-démocrates, l’UFR de Sidya Touré, par la voix du député Baidy Aribot, est monté au créneau pour exprimer la position de sa formation politique.

Par rapport à l’examen du projet du code électoral et du code des collectivités, le débat se trouve au niveau de la commission des lois de l’assemblée nationale pour le moment. Mais les choses coincent. Et les lignes peinent à bouger, en raison de la divergence entre les uns et les autres. Je pense qu’il y a deux positions. Il y a ceux qui ne veulent pas que le projet de texte soit voté à l’assemblée nationale contrairement aux dispositions de la constitution et ceux qui veulent faire le forcing pour que le texte soit adopté, même en violation des dispositions de la constitution. Mais une chose est certaine, certains pensent que l’UFR est contre l’accord politique du 12 octobre. Non ! On n’est pas contre tout l’accord. Si on est contre, c’est par rapport au point 2 relatif au choix des chefs de quartier et de district. Nous voulons que le nouveau code électoral soit conforme aux dispositions de la constitution. Si des parties qui veulent faire passer ce texte en violation de la constitution forcent la situation, il va sans dire que personne ne nous dira dans ce pays qu’en violant la constitution aujourd’hui, demain, on va dire de respecter la même constitution, quand des exigences futures vont se poser. Une fois que le verrou a sauté, tout serait permis.