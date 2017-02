Dans une rencontre qu'il a eue à faire avec les journalistes à l'occasion d'une visite de travail qu'il effectue actuellement à Labé, l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée a abordé plusieurs questions. Après avoir parlé longuement sur la coopération bilatérale qu'entretient son pays avec la Guinée notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'immigration clandestine qui bat son plein actuellement, Mathias Veltin n'a pas caché la position de l'Allemagne sur éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. C'est une question qui déferle la chronique et se pose de plus en plus avec acuité depuis un certain temps dans le pays.



Répondant à une question d'un journaliste dans ce cadre, Mathias Veltin a été on ne plus clair. " Bon bien sûr la démocratie et la démocratisation c'est un chemin où on peut faire le progrès ou rester au même niveau pendant de longues années. Pour les partenaires et moi c'est à dire la communauté internationale, on espérait beaucoup avec les avancées obtenues lors des accords politique du 12 octobre. Car la communauté internationale a toujours prôné le dialogue. Mais malgré les difficultés, on est quand-même contents des acquis obtenus jusque là parce que la Guinée nous a montrés qu'on n'est pas toujours obligés d'interagir dans les problèmes du pays ", affirme-t-il.



Revenant sur la question du troisième mandat d'Alpha condé proprement dit, le diplomatw allemand lance : " La question la plus importante est, est-ce que ça c'est dans la légalité ? est-ce que c'est dans la constitution ? Et pour cela, vous avez des institutions démocratiques en particulier une cour constitutionnelle pour veiller à cela. Mais encore une fois, c'est aux Guinéens de répondre à cette question. "



Pour finir, M. Veltin estime que les questions de développement sont plus importantes pour la Guinée et les Guinéens que de passer tout le temps à parler de la politique. Donc, lui en tant que diplomate, il préfère adopter la politique du silence comme l'a fait Nelson Mandela au temps de l'apartheid. Juste une manière de dire qu'il ne voudrait pas répondre à cette question.