En marge de la plénière qu’elle a organisée ce mardi 6 février à Hamdallaye, l’opposition guinéenne a annoncé la création d’un front contre un éventuel troisième mandat du président de la République.

Aboubacar Sylla, porte-parole de l’opposition, a dénoncé l’ambigüité du président Alpha Condé dans cette affaire de troisième mandat que réclament certains acteurs politiques, notamment la coordinatrice du RPG Arc-en-ciel, Nantou Chérif : « Je crois que tous les Guinéens conscients, tous les patriotes sont inquiets de l’allure que prennent les choses dans ce pays. Parce que, et le président de la République, et certains cadres de la mouvance présidentielle et même des hauts fonctionnaires de l’Etat, entretiennent soit une ambiguïté autour de cette question, soit alors ils présentent directement des velléités de tripatouillage de notre constitution pour que ce troisième mandat soit possible. Nous regrettons que la première personnalité politique du RPG Arc-en-ciel, se soit publiquement déclarée en faveur d’un troisième mandat pour le Pr Alpha Condé. »

Pour l’opposition guinéenne, la réception qui a été organisée le dimanche 5 février à Kankan pour le président Alpha Condé visait uniquement à croire qu’il est populaire et que le peuple souhaite qu’un troisième mandat lui soit accordé : «nous soupçons également la mouvance présidentielle d’avoir organisé tout ce tintamarre de Kankan, tout ce regroupement de personnes qui ont été déplacées parfois même des confins de la République pour venir s’ajouter à l’affluence de la réception du président de la République pour justifier une certaine popularité et apporter ainsi de l’eau au moulin de ceux qui prônent ce troisième mandat. »

L’opposition persiste et signe que l’article 27 de la Constitution ne sera pas touchée conformément à l’article 54 qui interdit la révision de la durée des mandats présidentiels ou leur nombre.

« Nous nous opposerons jusqu’à la dernière énergie à ce tripatouillage de la Constitution. Non seulement nous n’accepterons pas que cette constitution soit amendée, modifiée, révisée ou quoique ce soit sur tout ce qui concerne la durée des mandats ou leur nombre, nous n’accepterons non plus qu’une nouvelle Constitution soit proposée dans ce but uniquement pour que le Pr Alpha Condé puisse devenir le troisième président à vie de la Guinée », a prévenu le porte-parole de l’opposition.

Pour s’opposer à une telle idée, Cellou Dalein et ses collègues ont décidé de créer un front qui devra réunir en son sein tous ceux qui ne veulent pas d’un troisième mandat pour le président de la République.

« Nous avons décidé de créer un front qui va être élargi à tous les partis politiques, qu’ils soient de l’opposition ou de la mouvance ainsi qu’à tous les acteurs de la société civile, à tous les syndicats, à toutes les personnes physiques et morales qui se sentent concernées par cette question », a-t-il annoncé avant d’ajouter qu’à travers ce front, l’opposition va promouvoir des actions citoyennes contre le tripatouillage de la constitution, contre le troisième mandat du président de la République.