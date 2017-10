Europe : la grand ’peur

Les faits que redoutaient et souhaitaient à la fois l’UE lui est arrivé dans le même intervalle de temps : le Brexit, la montée des nationalistes et les référendums séparatistes.

Tous ces faits risquent de provoquer une cacophonie assourdissante au sujet des migrants avec ses conséquences. Doit-on ajouter à cela les propositions de réformes de Emmanuel Macron, qui risquent aussi de créer une autre cacophonie au moment où Angela Merkel n’est plus maître absolu chez elle ?

Le président français, un autre Fillon et Valls réunis, voudrait aller tête baissée dans le mur. Heureusement qu’il y a Donald Trump pour lui montrer la voie…

On n’avait pas fini d’avoir peur que l’AFD fasse la percée en Allemagne que les Catalans se sont engouffrés dans la brèche, mais ils ne vont pas se sentir très bien dans cette peau. Bruxelles ne dit rien dans ce sens, mais Mariano Rajoy sait qu’il a la bénédiction de Felipe VI et le quitus de l’UE d’user tout ce qi est en son pouvoir. On parle de l’article 155 qui ne joue qu’en faveur du renforcement de l’UE. Du coup, les Thèques et autres, qui se dissimulent derrière les Hongrois et les Polonais, les chefs de file de la contestation sont obligés de marquer le pas. La raison est évidente : l’Europe est en train de mener la vie dure à Theresa May pour servir de leçon à l’Espagne de mener la vie dure à Puigdemont. Les effets conjugués de tous ces tsunamis entraîneraient sans doute la déliquescence de l’Europe comme l’URSS.

Il est clair désormais qu’il est plus facile d’entrer que de sortir de l’UE. Les Anglais l’ont appris à leurs dépens et cherchent à marchander leur sortie. Ils pensent que la facture du divorce ne serait que de 20 milliards d’euros, mais Bruxelles l’a placée entre 80 et 100 milliards. Les Catalans qui ont demandé l’indépendance, n’osent la prendre de façon inconsidérée, bien qu’elle soit à portée de la signature, ils ont la « chiragre », à moins que Madrid ne les pousse à commettre l’irréparable.

L’UE était tant soit peu apaisée, elle sait que le problème de la Catalogne est un épiphénomène facile à canaliser par l’Espagne, puisqu’il ne débordera pas pour se déverser sur l’ensemble de l’Union. Si la Catalogne se sépare de l’Espagne, elle est asphyxiée. Donc, pas de souci de ce côté.

A peine qu’un semblant de quiétude est constaté voilà l’arrivée de la Droite en premier et de l’extrême-Droite en troisième position sur le podium politique en Autriche, encouragée sans aucun doute par l’arrivée de l’AFD en Allemagne. Le FN français, qui est passé in extremis à côté de la plaque lors du face-à-face entre Marine et Macron, promet de revoir sa copie. Les autres partis d’extrême-Droite qui avaient peur de gagner dans les autres pays sont en train d’affûter leurs armes pour les prochaines législatives. Il y a des frissons partout.

Ce qui est alarmant et qui est un réel motif d’avoir très peur pour l’Europe, c’est que le leader de la Droite autrichienne est un homme qui sort de l’adolescence, ce qui est grave parce que ça veut dire que ce ne sont plus les nostalgiques d’un passé révolu, des hommes d’un certain âge, qui sont en voie d’extinction qui ravivent la flamme des partis homophobes et xénophobes, mais des jeunes, qui en ont ras-le-bol des politiques traditionnelles. En tout cas, le chancelier autrichien Stephane Kurz ne tardera pas à faire tilt et émulation dans les rangs des jeunes d’autres pays en Europe. La question d’emploi sera leur cheval de bataille et sur la question, quel pays a la réponse ?

L’Allemagne est dans des difficultés, la France n’est pas mieux lotie. Les deux locomotives de l’Europe ne peuvent plus hausser le ton ? Chacun des deux est en chute libre. En tout cas, les Polonais ont ri au nez de Emmanuel Macron, et si les Autrichiens le font avec Angela Merkel, qu’ils accusent déjà de tous les maux, ça va barder.