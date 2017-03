ETHIOPIAN AIRLINES recrute un(e) Assistant(e) Administratif (ve) les candidats doivent être bilingue et parler couramment l’Anglais et voir des bonnes connaissances en EXCELL et Word, une bonne organisation du travail, une capacité d’écoute, d’adaptation et de recherche de la meilleure solution face aux aléas et autres imprévus du métier en toute autonomie.

Vous pouvez déposer les dossiers de canditaures au Quartier Almamya, C de Kaloum Rue KA 011-Immeuble Koula E-mail : [email protected] Tél. : 664 21 33 19/ 625 07 96 05 à compter de la date de publication jusqu’au vendredi 10 mars 2017.

.