Etat-secteur privé : un nouveau cadre de concertation mis en place

Le département de l’Economie et des Finances a procédé à la mise en place d’un cadre de concertation avec les opérateurs économiques mercredi 25 octobre. Il s’agit d’un instrument complémentaire qui permettra de mieux connaître les données des opérateurs économiques notamment dans le domaine de l’investissement.

Ekonomi Fala-Deh, c’est son nom. A travers ce cadre, le ministère dirigé par Malado Kaba entend accélérer la croissance économique du pays. Puisque l’économie ne revêt pas assez d’importance sans le secteur privé, sans les opérateurs économiques.

«Nous avons voulu instituer un espace de dialogue que nous souhaitons régulier, qui se tiendra au moins deux fois par an, en vue de pouvoir discuter avec les opérateurs économiques, échanger avec eux sur leurs perceptions de la situation et éventuellement trouver des solutions pour pouvoir les promouvoir. Car, ce sont eux qui sont au cœur de notre économie. Ce sont eux qui créent la richesse, des emplois. Et ce sont eux aussi qui contribuent à la mobilisation de nos recettes fiscales », a justifié la ministre de l’Economie et des Finances.

A cette rencontre, une application de collecte de données a été aussi présentée et mise à la disposition des participants.

La conception de politiques économiques voudrait que celles-ci soient basées sur des chiffres. Et la ministre Malado Kaba en est consciente. D’où la mise à disposition des opérateurs économiques et autres acteurs du secteur privé d’une application de collecte de données dénommée www.surveymonkey.com. Un outil qui va aider le département en charge de l’Economie à mieux connaître les données des entreprises et les données des opérateurs économiques, notamment concernant l’investissement qui reste au cœur de la croissance.