Espagne: partie terminée pour la majorité négative

Même si on ne peut pas mettre Puigdemont et Panurge dans une même barque, on pourrait mettre les indépendantistes du premier et les moutons du second dans la même pirogue tellement les cas sont semblables. Dès que le premier mouton a sauté dans l’eau, tous les autres ont suivi, dès que le mot indépendance a été prononcé, l’hystérie a été généralisée en Catalogne. Et sous la menace de cet article 155 est apparue au grand jour, ils ont quasiment rebroussé chemin.

Il est des majorités négatives inconstantes auxquelles on ne peut jamais se fier. De cette majorité indépendantiste du début octobre et de cette majorité anti-indépendantiste de cette fin octobre, la couleur a changé en moins de 30 jours. Pas difficile de comprendre ce coup de tête des Catalans, qui sont aussi têtus que volontaires, voire front d’airain comme les Gascons de France, si on peut se fier à Alexandre Dumas, quand il parlait de D’Artagnan. Dans la légion étrangère française, les combattants d’Indochine chantaient : « bourricot-Catalina » pour rayer l’entêtement des Catalans de leur troupe.

Dans l’histoire de l’Espagne, les Catalans s’étaient considérés comme les mâles dominants de la péninsule ibérique, ils en ont fait voir de quelques couleurs aux autres composantes d’Espagne, particulièrement aux Castillans de Madrid. Se voir actuellement sous la férule de Madrid n’est pas trop digeste pour des têtes fêlées comme la bande à Puigdemont. Le tas de paramètres et d’obstacles sur le chemin de l’indépendance, ils se sont assis dessus jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que le monde entier les désapprouve.

Les irlandais et les Corses sont en train de méditer sur le sort des indépendantistes catalans et kurdes. Et si l’on peut se projeter dans le futur, on ne voit pas dans le miroir magique que le Brexit aille à son terme si l’Europe déroule devant les citoyens britanniques tous les grabats et les pièges qu’elle réserve à la Grande Bretagne une fois en dehors de l’UE pour la prendre au collet.

Avant de s’engager dans un référendum indépendantiste, sans expliquer le pour et le contre aux populations parfois ignares et incultes, le retour du boomerang est inévitable. L’article 155 de la constitution espagnole, la moitié des indépendantistes la connaissaient avec ses conséquences, qu’on n’est pas sûr.

Si la partie est terminée pour la majorité négative, elle l’est aussi pour Carless Puigdemont puisque beaucoup d’anti-indépendantistes un peu trop zélés ou manipulés commencent à crier « en prison». La majorité négative de Puigdemont s’est retournée contre lui

Les désagréments causés par la bande à Puigdemont sont incommensurables, en ce sens que la plaie est ré-ouverte et ravivée, mais vouloir faire de lui le martyr de la cause catalane, c’est un autre saut dans l’inconnu qui n’en vaudrait pas la peine. Laisser couler l’eau sous le pont serait la meilleure solution, à moins que Mariano Rajoy ne cherche une punition pour servir d’exemple.

Ainsi, les choses qui se ressemblent au début s’estompent ensemble. Il reste à savoir si le sort de Puigdemont sera semblable à celui de Massoud Barzani.

D’après nos dernières informations, le chef de l’exécutif catalan, Carless Pigdemont en compagnie de plusieurs de ses ministres, serait en Belgique où ils bénéficient d’un exil politique.A