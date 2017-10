Espagne : l’indépendance sera le Supplice de Tantale la Catalogne ?

Les 90% des 42% des Catalans ont voté pour l’indépendance mais elle reste insaisissable. Les circonstances ne sont plus favorables à des sécessions, à l’indépendance, à la libre autodétermination des nations et des peuples au sein d’un grand ensemble comme l’Europe confrontée à des défis nouveaux.

Il est plus facile d’entrer dans l’UE que d’en sortir. Les Anglais en savent quelque chose. Puisque tous les Britanniques ne sont pas d’accord avec le Brexit et ses conséquences. On ne sait pas si le championnat anglais fera partie de la Champions League, en cas du Brexit consommé. Theresa May a mis sa carrière en gage.

A partir de là, on peut se demander sur la personnalité politique de Carless Puigdemont et pourquoi il a foncé tête baissée dans cette impasse politique car, c’en est bien une. Avait-il englobé tous les écueils avant d’aller de Charybde en Scylla ?

Rien n’est moins sûr. Brûlant de nationalisme et transporté par un élan populaire, sans mesurer le pour et le contre, il organisa un référendum indépendantiste nourri de longue date et le gagna le doigt dans le nez sans oser finalement l’appliquer. Un pétard mouillé ou un dégonflage de baudruche, ou les deux ? Puigdemont n’ignorait nullement l’article 155, l’épée de Don Quichotte, qui peut mettre la Catalogne sous tutelle et lui retiré toutes les prérogatives de l’autonomie, en cas de force majeure. Mais pourquoi alors s’est-il jeté à l’eau ?

En suivant la populace nationaliste pour faire du populisme, il s’est heurté à la dure realpolitik. Ce qui était possible en 1958 ne l’est plus de nos jours et Carless Puigdemont n’est pas Sékou Touré, les Catalans ne veulent pas d’indépendance dans la pauvreté comme les Guinéens. Quand les financiers, les banquiers et l’Union Européenne ont sifflé la fin de la récréation, quand la populace surchauffée s’est rendu compte qu’en cas d’indépendance, le FC Barcelone, le symbole de fierté de la jeunesse catalane n’a plus de place dans la Liga, l’indépendance a eu un goût amère, la populace s’est scindée et diluée jusque dans les familles. On se demande ce que les indépendantistes comme Gerard Piqué et Iniesta deviendraient en dehors de cette Liga… Eux, se sont fourvoyés, pas Carless Puigdemont et s’il faut lui trouver un prétexte, il s’agira de savoir s’il n’avait pas voulu créer un précédent : il sait pertinemment que l’indépendance est impossible, il sait aussi que c’est son dernier mandat en tant que Chef de l’Exécutif de la Catalogne, autant dire une fin définitive de carrière. Puisqu’avec ses idées séparatistes connues, il n’a aucune chance d’accéder au gouvernement central. Bien de gens à sa place auraient envie de créer la polémique pour provoquer un « troisième mandat », mais bon, ça n’était pas sa visée, il voulait simplement paraître comme le héros de son peuple qui aura tenté l’impossible. A-t-il obtenu ce qu’il voulait ou le contraire ?

Rien que freiner des quatre fers est déjà un mea culpa de faute qui ne lui donne plus le rang de héros catalan. En conduisant tous les Catalans à cette abdication humiliante, il a perdu la face et devant les séparatistes et devant les unionistes. C’est un homme fini, politiquement.

Voyant la situation, Madrid bien appuyée et soutenue par Bruxelles, met les bouchées doubles pour acculer Puigdemont au pied du mur, le menaçant de tous les mots et de maux afin de le pousser à la dernière faute et lui faire perdre la face une fois pour toutes afin de dissuader toute autre velléité future.

Cependant, l’Espagne n’a pas besoin de ça, personne ne sait ce qui pourrait naître de l’humiliation du leader d’une cause perdue, mais qui existe réellement. Quelle est la cause réelle de cette insurrection ? Le mal peut-il être soigné à la base ?

Si en cas d’indépendance de la Catalogne, le FC Barcelone sera exclu de la Liga, en sera-t-il de même des clubs anglais de la Champions League ?

L’indépendance restera le Supplice de Tantale pour les Catalans, le monde a changé.