Erudit de Sagalé : son assassinat conté par un de ses talibés comme si vous y étiez !

Comme annoncé dans l’une de nos précédentes dépêches, l’érudit Cherif Ibrahima a été assassiné dans la nuit du dimanche à lundi 30 octobre dans son village natal situé, à Sagalé, une localité situé une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture Lélouma. Depuis, chaque citoyen de la moyenne Guinée en particulier et de la Guinée en général tente d’apporter une explication rationnelle à ce meurtre ignoble.

Dans la foulée, la rédaction locale de Guinéenews a pris langue ces dernières heures avec l’un des derniers talibés à avoir communiqué avec Cherif Ibrahima Sagalé et un jeune taxi-motard qui aurait pris contact avec le présumer assassin dans la soirée du dimanche 29 octobre à Labé-centre.

Tout d’abord, Alpha Amadou Ly, le talibé en question qui fait partie des dernières personnes ayant pu échanger avec Cherif Ibrahima explique les circonstances dans lesquelles le présumé assassin, Mouctar Diallo a débarqué dans la localité de Sagalé.

«C’est après la prière de 20 heures que j’ai demandé au Cheick la route pour rejoindre notre dortoir non loin de son domicile. Mon départ a ainsi coïncidé à l’arrivée d’une moto dont le passager est aussitôt descendu. Sans saluer personne, il s’est directement dirigé dans la maison du cheick avec une barre de fer à la main. Quelques minutes après son entrée, on a entendu le cheick crier à trois reprises et on s’est tous dirigés vers sa maison. C’est en arrivant qu’on a croisé à nouveau le même monsieur à la porte. Mais vu qu’il était armée et que nous autres on n’avait rien, on s’est replié et avions appelé au secours. Les gens ont commencé à venir et on s’est lancé à sa poursuite», a expliqué le talibé, Alpha Amadou Ly.

Et de poursuivre : «pour un départ, on s’est dit que c’est un fou. Car, il est venu et ne s’est adressé à personne avant d’aller agresser l’érudit qui prenait son dîner. C’est ainsi qu’il a continué vers les femmes et a blessé deux d’entre elles avant d’aller se réfugier derrière une cuisine et c’est à l’intérieur de cette cuisine qu’il a été mis aux arrêts et dessaisi de la barre de fer », a-t-il confié.

Mais bien avant de commettre son odieux crime, le présumé assassin aurait échangé avec un taxi motard en service à Labé. Rencontré le 2 novembre, le taxi-motard Abdoulaye Diallo révèle ce qu’il retient de Mouctar Diallo, l’accusé. «Avant-hier, je suis tombé sur un jeune très compliqué qui avait deux téléphones et un sac noir. Il m’a dit qu’il voulait se rendre à Lélouma et j’ai répondu que c’est bien possible. Car, il n’y avait pas à ce moment de voiture, il faisait déjà 19 heures passées. Il a répondu qu’il a une mission super-urgente. Donc, je l’ai proposé de me payer 200 000 GNF pour la traversée et il m’a demandé de laisser à 100 0 00 GNF. Finalement, j’étais prêt à l’accepter. Ainsi il m’a demandé de lui produire un reçu émanant des responsables du syndicat taxi-moto. À ce niveau, le responsable du syndicat des motos taxi lui a demandé ses papiers et il a fourni un passeport qu’on a photocopié. Et contre toute attente, c’est à la dernière minute qu’il a annulé tout le projet de déplacement en me proposant d’aller sans le reçu mais en me payant ce que je voulais. Mais compte tenu de son comportement suspect, j’ai décliné l’offre. Donc, il a récupéré tous les documents, y compris les photocopies et je l’ai déposé à l’hôtel Tinkisso avant de rejoindre le syndicat pour leur dire que je n’ai pas transporté le client », soutient ce taxi-motard avant d’ajouter que c’est le lendemain qu’il apprit l’assassinat de l’érudit de Sagalé…

Une information qui est confirmée par Mory Sangaré, le responsable du syndicat taxi-moto USTG (union syndicale des travailleurs de Guinée) de Labé. Pour l’instant, Mouctar Diallo, originaire de Koula Mawdhé, dans la sous-préfecture de Diari, préfecture de Labé, est en détention à la prison civile de Labé. En attendant son audition et son procès, personne ne connait les réelles motivations de la commission du crime par Mouctar Diallo qui est décrit par certains comme un aventurier, saint d’esprit. Pour d’autres, il souffre d’une démence et il y a même un troisième groupe qui va jusqu’à assimiler son crime à une mission d’un islamiste au Fouta Djallon.

Il faut noter également que les obsèques de Cherif Ibrahima ont eu lieu dans l’après-midi de vendredi dans la sous-préfecture de Sagalé.