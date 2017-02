Au total, 417 cas suspects et 122 cas confirmés d’épidémie de rougeole ont été enregistrés en Guinée en ce début d’année. L’annonce a été faite par le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce vendredi 10 février 2017 au siège de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.

Dès l’entame Abdouhramane Diallo a rappelé qu’en 2014 en Guinée, on a enregistré 1 cas de poliomyélite à Siguiri. En 2015, 07 cas ont été enregistrés dont 06 à Siguiri et un à Kankan. « En poliomyélite, un cas est égal à une épidémie », a précisé le ministre. La Guinée a ainsi rejoint l’Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria qui, dans certaines parties occupées par Boko Haram a enregistré la poliomyélite.

Au plan des activités menées, suite aux instructions du président de la République dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, a-t-il indiqué, une mesure de riposte a été prise. Au niveau stratégique, il s’est agi de la création d’une cellule nationale de riposte contre l’épidémie, l’indentification d’un conseiller spécial pour la lutte contre l’épidémie, une mobilisation intersectorielle incluant plusieurs départements ministériels, des institutions républicaines, la société civile et le secteur privé. Il y a eu également un engagement et un accompagnement des partenaires techniques et financiers dès le début.

Sur le terrain, trois journées locales de vaccination ont été organisées à Kankan, Faranah, N’Zérékoré et Labé ainsi que six journées nationales de vaccination sur l’ensemble du territoire national.

Les dernières journées remontent à décembre 2016. Selon le ministre de la santé, au cours de ces dernières journées nationales de vaccination, il y a eu plus de 3 700 000 enfants de moins de 05 ans qui ont été vaccinés. Cela a été suivi par la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique efficace qui a consisté en la détection des cas de paralysie flasque aigue et la surveillance environnementale. Dans le cadre de la mise en place de cette surveillance, des prélèvements ont été faits dans les eaux usées et stagnantes à la recherche du virus. Cela a été suivi par l’achat et l’acquisition de vaccins.

S’agissant de l’évaluation de la riposte, Abdourahmane Diallo parle de trois évaluations de la qualité de la riposte dont une au mois de mars et une autre au mois d’août 2016 et une dernière en janvier 2017.

A la suite de cette dernière évaluation, il a annoncé que la Guinée a réussi à interrompre la circulation du virus de la poliomyélite en Guinée. « Après avoir vaincu Ebola, nous avons réussi à mettre fin à la circulation de la poliomyélite également », a annoncé le ministre.

Concernant la rougeole, il a indiqué qu’à cause de l’handicap subi par l’épidémie d’Ebola ayant entrainé une baisse de la fréquentation des structures sanitaires y compris la vaccination, la mise en place du système de surveillance a permis de détecter rapidement 447 cas suspects de rougeole et grâce aux moyens diagnostics, 122 cas ont été confirmés dans les préfectures de N’Zérékoré, Guéckédou, Coyah, Dubréka, Fria, Kindia et les communes de Ratoma, Matoto, Matam et Kaloum à Conakry. « On n’a enregistré aucun décès », a précise le ministre.

Il a mis l’occasion à profit pour remercier les acteurs nationaux, les partenaires techniques et financiers pour leur apport tout en sollicitant leur appui technique et financiers aux efforts du gouvernement en vue de contrôler rapidement la flambée de la rougeole avant les mois de forte chaleur qui constituent un facteur de propagation rapide.

Les partenaires techniques et financiers ont, à leur tour, promis ces appuis chaque fois que des cas d’épidémie seront détectés en Guinée.

La rougeole est une maladie contagieuse qui affecte les enfants principalement et se manifeste par des éruptions cutanées, la fièvre, le rhume et la conjonctivite. Non traitée, cette maladie peut provoquer la pneumonie, la surdité voire la cécité chez l’enfant. Toutefois, cette maladie est évitable par la vaccination. C’est pourquoi le ministre de la Santé invite la population à se mobiliser pour la vaccination des enfants de 06 à 10 ans.