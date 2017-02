Depuis le début de cette année 2017, une épidémie de rougeole fait rage dans certaines régions de la Guinée. Une maladie qui commence à faire des victimes dans la préfecture de Labé où on dénombre 6 cas suspects, a appris Guinéenews.org d'une source sanitaire.

Docteur Abdoulaye Diari Diallo, chargé de la prévention et lutte contre la maladie à la Direction préfectorale de la Santé de Labé donne ici les statistiques. « Au niveau de la préfecture de Labé, pendant la septième semaine épidémiologique, on enregistré 6 cas. Parmi ces cas, 3 ont déjà été prélevés et envoyés au niveau central. A l'heure actuelle, il y a 3 autres cas qui attendent d'être envoyés à Conakry. On n'a pas dit que l'épidémie est confirmée mais il faut que les cas soient examinés d'abord. Pour le moment, les équipes ont procédé à l'investigation des cas enregistrés », détaille le spécialiste.

En plus de la commune urbaine, ces cas suspects ont été enregistrés à Noussy et à Hafia, toutes des sous-préfectures de Labé. Cependant des mesures idoines sont prises pour circonscrire la maladie. « Les cas proviennent de la commune urbaine et des sous-préfectures de Noussy et de Hafia. Dans la commune urbaine, 1 cas est enregistré au quartier Doghol et 1 autre à Pounthioun. Donc, pour le moment, on est en train de faire la surveillance. A chaque fois qu'on rencontre un cas à l'hôpital ou dans les centres de santé, on envoie des équipes sur les lieux de provenance des malades pour mener des investigations », explique-t-il.

La rougeole est certes une maladie infantile mais elle peut aussi atteindre les adultes. Ainsi, des mesures idoines devraient être prises dans l'immédiat pour circonscrire la maladie afin d'éviter sa propagation dans tout le pays.